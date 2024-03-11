英超｜高普哥迪奧拿相鬥相知8年　10秒擁抱作結：望退役後做好友

利物浦與曼城周日晚在英超踢成1：1，由於紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）今季尾便會離隊，這一戰成為曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）2016年執帥印8年來，兩人在英超最後一次交手。

哨聲一響，兩位名帥相擁、在對方身邊低語良久，這短短10秒，也為一個時代劃上句點。



在球證吹完場笛後，高普和哥迪奧拿緩緩走向對方，兩人先是握手，然後高普輕搭哥帥肩膀，兩人雙擁、在耳邊低語良久，然後再互相擁着肩膀，這10秒的互動，令全球球迷都相當不捨。

兩人8年來在英超交手16次，哥迪奧拿稍稍佔優，獲5勝7和4負，稍稍多贏一場，但這一刻似乎已不重要。意大利名宿迪比亞路在Instagram限時動態拍下兩人相擁一刻、配上一句「謝謝（Grazie）」，相信道出了許多球迷心聲。

高普和哥迪奧拿賽後相擁良久。（Getty Images）

在賽後記者會上，傳媒問高普當時兩人說了什麼，高普直言：「這是私事」，未有透露對話內容，他進而強調：「即使是在足球場內，也不會改變事實：我們尊重彼此，生涯結束後，也許會成為朋友。」

高普指出兩人的興趣不太一樣，「他打高爾夫球，我不打，我會打板式網球，他是西班牙人，所以他也許也會打板式網球吧，誰知道呢？總會有（共同興趣）的。如果我們見面，我們會興高采烈地聊激動人心的足球賽，但現在也談得夠了，而且最重要的是，我們真的很尊重彼此。」

高普（左）似乎相當期待在退役後，能與哥迪奧拿成為好友的一天。（Getty Images）

談到這場與哥帥的最後交戰，高普直言：「在我評價球賽的準則中，不會有比起對曼城更高水平的比賽，今天我們為他們製造了許多麻煩。哥帥應該也看得到吧，今場跟過往我們對曼城的比賽不同，過往我們能贏，多數是打反擊、快速的決定、遠射。」

「但今天我們由中場開始的組織，老實說，是我的教練生涯中其中幾個最佳的時刻。其中一個情境，是路爾斯迪亞斯面對（基爾）獲加，獲加是官方數字上英超最高速的球員，還有洛迪，但迪亞斯擺脫了他們。實在太精彩了！我們很想贏、踢得很好、有很好的心態、氣氛也令人激動。我們繼續前進吧！」