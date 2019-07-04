【足球娛樂】碧咸維多利亞結婚廿周年　由不被看好到矢志不渝

1999年7月4日，碧咸與維多利亞在都柏林外的Luttrellstown Castle舉行世紀婚禮。20年轉眼過去，即使婚姻曾經歷一些小插曲，兩人始終恩愛如昔，分別在Instagram傳達愛意。

兩人的愛情故事開端，始於碧咸在一次電視節目中，看到Spice Girls成員之一的Victoria，令當時仍是曼聯新星的碧咸為之着迷，朝思暮想渴望結識這個女孩。女方的版本，據知當時Victoria「看中」的曼聯球員，是帥氣的傑斯。

1997年Victoria觀看曼聯賽事，造就兩人首次相遇，隨即擦出愛火花，其餘已是歷史。2018年1月兩人訂婚，3月Victoria誕下首子布魯克林，至1999年成婚。

碧咸與維多利亞。（網上圖片）

碧咸與維多利亞1999年成婚。（圖片故事）

一個是舉世注目的足球界明星，一個是人氣女子歌唱組合的歌星，兩人的戀情由一開始已不被看好，盛傳碧咸的恩師費格遜不喜歡Victoria，認為她帶壞愛徒，令兩人關係緊張。到2003年更發生著名的更衣室飛boot事件，同年夏天「萬人迷」由曼聯轉投西甲班霸皇家馬德里。

這個轉變，為兩人的關係帶來意想不到的考驗。碧咸一家不諳西班牙語，聘來美女助手Rebecca Loos幫忙，不料朝夕相對下，碧咸與Rebecca越行越近，更被狗仔隊拍下兩人夜蒲時的親暱照片。這段轟動的婚外情，連續數月被小報追訪，當時Victoria曾被拍到脫下了婚戒的照片，婚姻亮起紅燈。

碧咸Victoria風雨同路20年（按圖放大）

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這份愛 誰說永不會長壽

種種不利傳言，終在Victoria再度懷孕、2005年在馬德里誕下三子Cruz不攻自破。2011年幼女Harper Seven出生，當初的兩口子，不經不覺成為六口之家，每次「全家總動員」，都是浩浩蕩蕩陣容龐大。

20年過去，歲月在他們臉上留下痕跡，一起經歷過高低起跌甚至背叛，但始終不離不棄，形影不離。他與她，還是與當初相戀時一樣，一直緊緊牽着對方的手。

碧咸與維多利亞。（網上圖片）

碧咸IG曬恩愛

碧咸在Instagram上載兩人四張合照，並寫上：「嘩20年了，看看我們所創造的，非常愛你。」（WOW 20 years , look what we created ♥️ Love you so much ♥️）

Victoria則把兩人多張合照製作成短片放上Instagram：「今天是20周年。我非常愛你。」（20 years today. I love you so much xxxxx Kisses）