【足球娛樂】碧咸維多利亞結婚廿周年　由不被看好到矢志不渝

1999年7月4日,碧咸與維多利亞在都柏林外的Luttrellstown Castle舉行世紀婚禮。20年轉眼過去,即使婚姻曾經歷一些小插曲,兩人始終恩愛如昔,分別在Instagram傳達愛意。

兩人的愛情故事開端,始於碧咸在一次電視節目中,看到Spice Girls成員之一的Victoria,令當時仍是曼聯新星的碧咸為之着迷,朝思暮想渴望結識這個女孩。女方的版本,據知當時Victoria「看中」的曼聯球員,是帥氣的傑斯。

1997年Victoria觀看曼聯賽事,造就兩人首次相遇,隨即擦出愛火花,其餘已是歷史。2018年1月兩人訂婚,3月Victoria誕下首子布魯克林,至1999年成婚。

碧咸與維多利亞。(網上圖片)

碧咸與維多利亞1999年成婚。(圖片故事)

一個是舉世注目的足球界明星,一個是人氣女子歌唱組合的歌星,兩人的戀情由一開始已不被看好,盛傳碧咸的恩師費格遜不喜歡Victoria,認為她帶壞愛徒,令兩人關係緊張。到2003年更發生著名的更衣室飛boot事件,同年夏天「萬人迷」由曼聯轉投西甲班霸皇家馬德里。

這個轉變,為兩人的關係帶來意想不到的考驗。碧咸一家不諳西班牙語,聘來美女助手Rebecca Loos幫忙,不料朝夕相對下,碧咸與Rebecca越行越近,更被狗仔隊拍下兩人夜蒲時的親暱照片。這段轟動的婚外情,連續數月被小報追訪,當時Victoria曾被拍到脫下了婚戒的照片,婚姻亮起紅燈。

碧咸Victoria風雨同路20年(按圖放大)

+ 17 + 16 + 15

這份愛 誰說永不會長壽

種種不利傳言,終在Victoria再度懷孕、2005年在馬德里誕下三子Cruz不攻自破。2011年幼女Harper Seven出生,當初的兩口子,不經不覺成為六口之家,每次「全家總動員」,都是浩浩蕩蕩陣容龐大。

20年過去,歲月在他們臉上留下痕跡,一起經歷過高低起跌甚至背叛,但始終不離不棄,形影不離。他與她,還是與當初相戀時一樣,一直緊緊牽着對方的手。

碧咸與維多利亞。(網上圖片)

碧咸IG曬恩愛

碧咸在Instagram上載兩人四張合照,並寫上:「嘩20年了,看看我們所創造的,非常愛你。」(WOW 20 years , look what we created ♥️ Love you so much ♥️)

Victoria則把兩人多張合照製作成短片放上Instagram:「今天是20周年。我非常愛你。」(20 years today. I love you so much xxxxx Kisses)