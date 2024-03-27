寶林茶室中毒奪命｜｢吃頓飯人就沒了｣　死者女兒淚揭8天迅猛病程

台北市信義區的遠東百貨信義A13「寶林茶室」食物中毒事件擴大，台北市、新北市已累計6例送醫，2位患者身亡。新光醫院副院長洪子仁表示，目前院內收治的66歲楊姓男子案例，27日上午11點35分因為多重器官衰竭過世，稍早已經通報台北市衛生局。這幾天患者狀況不佳，上了人工心肺（台稱「葉克膜」），情況類似第1位死亡個案，肝腎迅速衰竭，送加護病房洗腎等治療，最後仍不治死亡。



綜合TVBS、《聯合報》等台媒報道，新光醫院內科加護病房主任林嘉謨受訪時稱， 楊姓男子送醫時，心跳升不上來，為很嚴重「酸中毒」，是食物中毒的表現，患者急性腎衰竭、肝衰竭，經過搶救後，還是沒有救回來。

林嘉謨表示，這幾年都沒遇過這種案例，普通肝衰竭都可以用人工心肺撐個幾天，像這個案例猛爆性、肝腎衰竭，三天之內人就沒了，「我們也是第一次遇見」。

新光醫院內科加護病房主任林嘉謨說明。（TVBS）

與此同時，死者楊姓男子女兒亦於27日出面舉行記者會，對外說明父親用餐、身體不適症狀及就醫的過程，對於事發不到一周時間就裝上人工心肺，直到27日一早醫院通知父親沒有了心跳，「無法接受吃一頓飯人就沒了」，家屬方面一定會究責。

楊女表示，父親在3月19日中午11點多到「寶林茶室」用餐，點了炒粿條，12點半左右結帳離開，吃飯回家路上就開始有症狀，當天晚上開始腹瀉30幾次，次（20）日就到診所就診，由於諾如病毒盛行，醫師依照症狀開立腸胃藥物，返家後吃了好幾天稀飯，腹瀉的症狀一度有控制住。

死者女兒描述父親送醫前後的狀況，一度哽咽落淚，表示「我的父親一直很健康，從來沒有肝腎的問題，就是去吃了一次飯，不到一個星期，人就沒了」。（聯合報）

「3月21日凌晨開始覺得不舒服。」楊女表示，父親當時全身盜汗，床、枕頭都濕掉，已經是「無法自行就醫」的情況，因此一大早就叫救護車到新光醫院急診，當時心臟相當虛弱，跳得非常紊亂，一度以為是心肌梗塞，但檢查後排除，轉到加護病房。

楊女指出，父親到醫院時精神還很好，可以跟他們有說有笑，但在普通病房時開始出現食道灼熱等不適症狀，以為是胃食道逆流，但不適症狀開始加劇；3月22日開始精神不濟、嗜睡，雖然沒有腹瀉，但有其他腸胃症狀，因此院方開始禁食，並施打高糖，並且進行很多抽血檢查，但手已經開始抽不到血，找不太到血管，身體相當虛弱。

台北市「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒事件，經查22日當天有10人點用粿條，迄今共有9人通報身體不適。（示意圖）

「當天（22日）凌晨開始相當虛弱。」楊女說，父親症狀跟送醫急診時一樣虛弱，凌晨4點開始血糖過高，6點開始肝指數飆高到1萬4000多，家屬們已經開始討論要換肝；但下午2點左右父親就被送到加護病房，當時還可以稍微應對，說要上廁所等等，後面情況愈來愈差。

3月25日，早上醫院打來說裝上人工心肺，26日，楊姓男子器官衰竭嚴重，升壓藥都用上，院方說要看父親有沒有辦法自己撐過，直到27日上午醫院打來說父親心跳停止。

楊女在記者會現場一度哽咽，無法說明父親的遭遇，但仍相當堅強向外界說明。楊女強調，「父親一直都很健康，沒有肝腎問題，只是去吃一次飯，不到一周人就沒了，無法接受。」目前已經同意相驗，無論如何都要查清楚發生什麼事情，不能讓父親死得不明不白。