台網紅愛莉莎莎被傳喚卻未出庭　竟去了澳洲　律師揭「最慘下場」

百萬YouTuber愛莉莎莎在2024年台灣大選結束後，因在社群媒體公開質疑「造票」，遭中選會依妨害名譽提告。



然而，本該在20日前往北檢報到的愛莉莎莎，卻未經請假出遊未出庭，引發各界熱議。

對此，律師巴毛也警告，若愛莉莎莎輕視此事的嚴重性，不排除會在返台時「直接被上銬」。

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愛莉莎莎在2024年台灣大選結束後，公開於社群媒體分享網路上瘋傳的監票影片，質疑「造票」。中選會對此不但發表聲明反擊，還依妨害名譽提告。

不過，北檢在20日傳喚愛莉莎莎，她卻因人在澳洲未出庭，且沒向北檢請假。

針對此事，巴毛也在21日於臉書粉專發文指出，實務角度上來看，若被檢方傳訊卻無正當理由未到庭的話，檢方有權命司法警察將當事人拘提到案，倘若沒有拘提到的話，則有可能發布通緝。至於被通緝的後果，就是愛莉莎莎可能會在返台時，直接在機場被上銬、帶回訊問。

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巴毛提醒，即使只是小事，也可能會被檢方通緝，像是過去就有人因未準時歸還3本漫畫，遭漫畫店提告侵佔，加上之後又不到庭而被通緝。

另外，巴毛也坦言，若開庭時間早已預定得出遊，只要提出機票、旅行社通知等資料，檢方往往都會准假。

愛莉莎莎在21日稍早於Instagram發布一則限動回應，她在澳洲遊學途中收到許多人私訊、告知她被檢方傳喚，這才趕緊請助理去檢查住家信箱，發現的確有一封郵戳為3月4日的信件，打開後才知道是傳票，但由於當時她已不在台灣，故直到新聞曝光才知道此事。

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愛莉莎莎曬出傳票照片，且還寫著「案由不明」，故她也不知道究竟發生什麼事。

不過，愛莉莎莎也強調，目前她已委託律師處理，也已向檢方申請請假，「請大家別擔心，也別浪費社會資源在我身上」。

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