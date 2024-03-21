台灣「過度發育」女小學生打尖被提醒　竟反嘲諷：怎樣？我有G奶

台灣一名女子日前排隊時，被一名穿著小學制服的小學生插隊，出聲提醒她，卻被小學生嘲弄：「我插隊怎樣！我有G奶！比你們這種小奶妹好多了吧！」



被小學生以胸部大小作為理由來插隊，讓原PO相當傻眼，周圍的人也都看過來，原PO拿出堅持的態度說插隊就是插隊，跟其他的事無關。

但是小學生再度回嗆說她有天下男人最喜歡的G奶，信不信找一堆男人教訓她之類。

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這時店員也看不下去了，對小學生說，如果不好好排隊就不幫她結帳。

但原PO還是很不爽被罵「小奶妹」，但也承認現在小學生就能發遇到這樣真的很猛，「四肢瘦到骨頭，屁股整個扁，肚子也整個凹進去，這個狀況下剩胸前兩大陀一直晃也確實是很獲上天恩賜的」。

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網友看後紛紛留言回應：

「反問她：你那個奶是真的嗎？」

「從小就沒救了」

「胸大無腦，超好笑」

「這就是所謂的天奶之人」

「巨乳蘿莉」

「跟她說你這麼小就有G奶，小心長大了奶會垂到地板上喔」

「好想看照片」

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