台軍海龍蛙兵拍AV獲平台讚「無人能及」　 可望與前女輔導長合體

台軍陸軍兩棲海龍蛙兵士官「壹柒柒」3月因被舉報拍攝成人影片（AV）並上網販售遭到軍方汰除。外傳台灣最大成人影音平台業者「SWAG」評估該前士官各項條件極度優異，本土AV男優「無人能及」，遂私下邀約合作，經洽談後，該前士官正式答應進軍成人平台。而陸軍則在周四（25日）回應表示，當事人已因案汰除，外界不宜再以「海龍蛙兵」等軍隊專有名詞作為商業行銷手段。



據台媒報道，業者在看完該前士官自行拍攝的影片中的表現後，認為其不論外觀、身材、線條及技巧皆堪稱完美，遠超本土其他AV男優，因此認為其未來前景可期，並積極與他接觸洽談合作，在優渥的條件下，該前士官最終答應。

值得一提的是，陸軍前女輔導長「內內」此前也因與男友在營內拍攝性愛影片遭到外流而被軍方被汰除，之後加入SWAG平台，成為炙手可熱的直播主。目前，該前士官確定將與「內內」成為師姐弟，近期將正式攜手曝光。

對於事件，陸軍司令部表示，尊重個人選擇職業的權利，軍方對此沒有評論，但強調軍人的榮譽是建立在職務、專業、愛國心與責任感；當事人已因案汰除，外界不宜再以「海龍蛙兵」、「輔導長」等軍隊專有名詞，作為商業行銷手段，造成民眾錯誤認知。