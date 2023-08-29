AV男優鄧佳華申請加入民進黨　竟是｢為了2位正妹｣　曾因非禮被告

台灣AV男優鄧佳華28日在Facebook貼出入黨申請表，他在申請表寫上加入民進黨的3個理由，分別是「為了黃捷」、「為了品妤」和「為了民進黨」，引發關注。



鄧佳華過往自稱「FBI帥哥」，一口爆牙是經典特徵，過往爭議不斷也持續「大膽突破」，是頗具知名的網紅。

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除2012年模仿重大刑案拍片、2013年揚言炸台灣總統府外，2019年遭G奶網美「星諠」控訴於出遊時，從後突襲摸胸、又以下體猥褻頂撞，一狀告上法院，經二審判賠13萬760元台幣，事後疑持未履行又遭爆料，最後於2021年10月5日在Facebook表示，已和女方當面致歉，也願意賠償。

鄧佳華在性騷事件後，卻迎來了網紅生涯的巔峰，2021年台劇《華燈初上》爆紅，有成人片商相中鄧佳華的話題性，推出企劃《華根初上》，在眾人看好戲下引起高度熱議，據拍攝導演透露，鄧佳華還因此領了超越業界男優行情數倍的薪資。

片商也推出續集《華根初上2》，2022年作品《猛假》內容涉及虐待、性侵橋段一度挨告，不過因載明「18禁」檢方處分不起訴，但在熱度過後，他的AV男優之路也就此斷絕。

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鄧佳華外貌雖絕對稱不上帥哥，言行也頻頻惹議，尤其大膽示愛，2021年向前親子台「香草姐姐」告白，更錄製「自打耳光」影片相當苦情，但遭對方無視。

2023年他將目標轉向政壇，4月時現身街頭與國民黨籍台北市議員徐巧芯合照，自責「沒保護好她」，近日又拍片向民進黨高雄市議員黃捷告白「希望給我一個機會讓我去追求妳」，並在民進黨立委賴品妤控訴台媒中天記者的Facebook文下留言「品妤我會保護你」。

鄧佳華的最新動態，竟是要為了黃捷加入民進黨，並自爆有企業家引薦，28日於Facebook發文，聲稱「我會成為民進黨主席」。

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