台灣大選2024｜立委奇葩政見曝光　曾任AV男優者：火鍋不能加芋頭

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】天冷的時候很多人都喜歡吃火鍋，火鍋的特點就是你想吃什麼就加什麼，但未來「芋頭」可能會消失在火鍋哩，因為有候選人把「火鍋不可加芋頭」寫進政見裡。



近日台灣民眾陸續收到選舉公報與投票通知，有民眾非常認真仔細拜讀了每位候選人的政見，發現不少有趣的政見。

像是台北市第6選區的朱翊銘，其中一項政見就是「火鍋不能加芋頭，咖哩飯不能拌」……

點圖放大看看台灣候選人的「另類政見」：

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自稱擔任過酒店公關、AV男優，現任性產業經濟由台灣維新黨推薦候選人朱翊銘，主張下修性行為合法的年紀，應從16歲下修到13歲；取消禁行電單車，廢除兩段式左轉；還主張生理女也可以加入黑道；而最後一項政見更主張火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得拌。

另外台北市第三選區候選人陳源發主張縮短學制，小學四年、初中二年、高中二年，14歲高中畢業，同時提到利用「雜種優勢（hybrid vigor）」，主張讓各地健康、聰明、漂亮的青年男女和台灣人結合，增產優秀人口。

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至於彰化縣第1選區候選人蘇群傑，擔任立委的政見是縮短立法委員工作，讓立委能專利立法，避免業務外好朋友干擾，另由各地方議會選出定額成員監督國會。

政見中他更喊話現居大陸的盧冠妤「嫁給我」。

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