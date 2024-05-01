以體能為噱頭！台前特種部隊成員被革除　轉頭即決定去拍成人電影

台灣前陸軍海龍蛙兵士官長「壹柒柒」日前被舉拍攝性愛片，遭國軍撤職，事後加入成人平台SWAG拍片，於4月29日合體內內出席記者會，表示不排斥未來有合作的可能性。壹柒柒於4月30日首場直播女秀登場，預告會直播「真槍實彈」性愛過程，大約進行兩小時，主題設定是「海龍體能營」，女優則是在社交平台X上認識的朋友，他坦言心情難免緊張，「做我平常做的事情，還是會擔心表現不好，準備好心情調適。」



雖然壹柒柒不願意公開長相，但網絡上早流傳他真實樣貌，他說：「也不是甚麼加分的東西，有點神秘感也好。」事件爆發後，他才願意承認身份，對於未來直播上的尺度，他表示：「還是沒有設限耶，底線就是不露臉，就不要破壞畫面了，如果在這邊做直播我可能會跟不認識的女生有互動、肢體接觸。」

而他通常選擇的拍片對象，都是以認識為主，抱持着開方式關係，「我是從玩樂出發，要有點交情，就換女朋友比較快，很多人覺得我們很亂，但我自己覺得我比那些每天去夜店，帶女生回家的人乾淨多了，因為我需要跟對方認識，我沒辦法她長得正，我沒辦法就做到這樣。」目前他是單身，對於未來不願意把話說死，一切看當下狀況。

「壹柒柒」早前出席記者會：（按圖了解）

壹柒柒坦言不會看色情片，只會看自己的片，「我會回想一下當下的女生、氛圍！」在加入成人平台前，他已經經營付費平台一年多，透露曾玩過多人運動，跟朋友發生完關係，還能正常當朋友，「目前是沒有人暈船，暈船是她的事情，跟我沒有關係，我一開始立場就表明立場了，那妳多說甚麼，就是妳越界了！我不會跟任何說我只跟一個對象！」

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