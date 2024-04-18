台鐵驚現抹屎男　瀨屎後丟地上兼用座椅枕巾抹手　噁心畫面曝光

台鐵305車次自強號列車日前驚傳有乘客在座椅塗抹穢物，清潔員發現後報警。



鐵路警方調閱閉路電視畫面，鎖定通緝犯孫姓男子涉案，隔天將人逮獲。

他警詢時稱，當下真的太想大便了，在褲子上大便後不知道如何是好，只好把大便隨手丟棄，警詢後被依毀損罪送辦，通緝部分則解送歸案。

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「大便男」犯案畫面曝光，只見他在列車還在行駛中移動，把大便丟在地上後，手上的「殘屎」大力抹在最近的兩個椅背，接著繼續向前移動，經過的椅背都一一觸碰，把椅背的白色頭靠枕巾當衛生紙「手越抹越乾淨」，離開車廂前還雙手確認，從容離去。

台鐵公司指出，該列車是從新左營開抵台東，14日早上11點多，列車停靠台東終點站，清潔員發現第1車廂有6處椅背遭抹糞，另有1處大便置地，立即暫緩該車廂後續使用，安排入庫清潔、消毒，並向鐵路警察局報案，追查該名乘客及求償損失。

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鐵警表示，14日下午2點多接獲台東機務段技術員提告毀損罪，經調閱閉路電視畫面，當時該車廂只有一名男子，他下車後出站騎車離去，釐清身分是孫姓男子（59歲），由於他居無定所又有竊盜通緝在身，通報屏東、台東的各派出所協助逮人，順利在24小時內，於15日下午1點多將人逮獲。

孫男警詢時稱，當下真的太想大便了，忍不住就直接在褲子上大便，手摸一下發現大便真的出來了，一時之間不知如何是好，隨手把大便丟棄，手上的「殘屎」就用車廂椅背隨手擦掉，警詢後被依毀損罪函送法辦，通緝部分則解送歸案。

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