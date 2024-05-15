台灣增2宗日本腦炎個案　高雄六旬漢頸硬臉麻痺發病9天後死亡

台灣出現2宗日本腦炎個案，其中一名患者搶救後不治，距離發病僅9天，是台灣今年首宗日本腦炎死亡個案。



台灣衛生福利部疾病管制署介紹，高雄市左營區70多歲女性，5月6日發燒、喉嚨痛、嘔吐及暈眩等症狀至診所，5月7日再次就醫，於急診時因震顫、語速變慢、意識改變收治住院治療，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，至今仍在住院治療。

另外，高雄市岡山區60多歲男性，5月4日因上腹痛住院治療，5月6日出現發燒症狀，5月9日出現頸僵硬、臉神經麻痺、吞嚥困難、聽覺障礙等症狀且意識轉變，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，5月12日因病況惡化於院內死亡。

據疫調顯示，兩名患者無日本腦炎疫苗接種紀錄，平日活動地點皆以住家周圍為主，住家附近有鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，研判於居住地附近感染可能性較高。

疾管署監測資料顯示，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2020至2023年同期確診病例數分別為0、2、0及2宗，以40歲以上成人較多。

疾管署指出，大部分感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重可能意識改變、全身無力等，甚至昏迷或死亡。