黃子佼藏7部未成年少女色情片遭起訴　大小S被爆涉毒檢驗結果曝光

台灣主持人黃子佼2023年被指控性騷擾，後因罪證不足而不獲起訴，但近日被踢爆隨身硬碟中藏有上百部裸露色情片，當中7部涉及未成年少女，媒體更發現他是網路論壇的「大戶」，經常大量購買不雅影片，甚至發生性騷擾案期間爆發後仍有買片，引起台灣社會震驚。



黃子佼被踢爆藏有未成年少女不雅影片，再次成為眾矢之的。（視覺中國）

據此前報道，黃子佼2023年遭爆料涉嫌性侵未成年少女，檢警從黃子佼住處查扣的證物中，赫然發現1個隨身硬碟中，藏有7部未成年女子裸露胸部、陰部從事自慰或性交的影片，而影片來源是全台最大情色論壇「創意私房」。

據台媒報道，「創意私房論壇」由綽號「老馬」的不詳男子，從2012年起，在美國租設網域架設，分類「本家私房菜」、「台灣私房菜」、「烹飪視訊」等各式帖子，販售偷拍影片及照片給付費會員。

每部片售價從幾10元人民幣到上百元人民幣不等，大部分會員為了省錢都是集資購買，而黃子佼卻總是獨資購入，因此吸引「老馬」注意，2人還會用站內信溝通聯繫。

黃子佼坦承，他在2013年2月12日就註冊創意私房帳號，然後從2017年8月8日起，到2023年7月8日為止，在論壇購買性影像，存放在個人平常工作使用的未加密隨身硬碟中，經警方在8月4日因性騷擾案進行搜索時查扣，估計裡面存有最少上百支影像，其中7支為未成年少女。

黃子佼（視覺中國）

檢察官考量黃子佼坦承犯行，深表悔悟，且查無黃子佼散布或販賣等情形，犯罪情節尚非重大，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，處分期間2年，需繳庫120萬元，另外要寫至少1200字的悔過書，並親筆簽名。

但事件爆發後，黃子佼遭致社會輿論撻伐，質疑緩起訴處分過輕。檢察官依法定職權，將緩起訴處分送高檢署再議，高檢署認偵查還不完備，因此發回續查，檢察官再次調查後，決定改依法提起公訴，由台北地院進行審理。

黃子佼爆料大小大小S等6藝人吸毒

另外，黃子佼2023年遭爆料涉嫌性騷擾後，突然開直播影片點名大小S等6藝人吸毒，黃子佼還說自己被具俊燁硬塞藥，台北地檢署分案偵辦，大小S與范曉萱的頭髮、尿液驗出史蒂諾斯（港稱「唑吡坦」，Zolpidem）等鎮定藥物成分，但與3人的門診處方藥物成分相符，另外具俊曄身採驗陰性，柳翰雅（阿雅）、周俊偉則長期在境外，黃子佼也沒看過2人吸毒，全案查無具體犯罪情事而簽結。