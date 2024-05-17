Nokia 3210復刻版內地極速賣斷市　年輕人瘋搶　全為這功能！

曾經稱霸整個手機市場的芬蘭公司諾基亞（Nokia），雖淡出智能手機行列，當年奠定的恐怖銷量迄今仍難被超越。



1999年推出的「3210」銷逾1.6億台，時隔25年再推出復刻版本，內地才開賣不到3天竟賣到缺貨。然而搶購「Nokia 3210 4G」的消費者，並非用不慣智能手機的爺爺奶奶，而是年輕人。

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此前，擁有諾基亞手機產銷授權的「HMD Global」宣布，復刻版的「Nokia 3210 4G」上市，95美元（約741港元）售價，手機擁有2.4吋螢幕及2百萬畫素相機和補光燈，歐洲、非洲、印度、部分亞太地區將陸續開賣，尚不清楚台灣是否引進。

而據內媒《封面新聞》報道，內地的諾基亞旗艦店客服11日證實，「Nokia 3210 4G」處於斷貨狀態；有消費者表示，「CCD都炒到上千元了，買個手機版平替不香嗎」。

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熟知攝影的人應該清楚何謂CCD，簡而言之就是上個世代常見的相機感光元件，後隨CMOS技術逐漸成熟被淘汰。至於「Nokia 3210 4G」的相機規格，官網僅簡短介紹「後鏡頭：2百萬畫素」。

恐怕令「HMD Global」始料未及的是，「儀式性」或為了掃QR Code存在的鏡頭，有消費者是買來拍照。Y2K千禧風格近年蔚為時尚，確實能在社群上能觀察到，不少網美都在拍出某種舊相機特有的「朦朧感」，更掀起搶收CCD相機的風潮。

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但「Nokia 3210 4G」的相機的成像原理，並不見得會產生當年CCD「漏光」（smearing）、「開花」（blooming）的現象。僅能知道的是，兩百萬畫素相機的成像，對於現今HD世代肯定是糊糊爛爛的存在。

不過，糊糊爛爛的影像，倒也還算符合那個頻寬不高，網路上照片都壓縮在kb大小的時代。有陸網友收到手機體驗後抱怨「3210不是平價ccd」，拍出又糊又醜的照片和想像有落差。

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