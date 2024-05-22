台灣立法院遭3萬群眾冒雨包圍　有移台港人到場派物資聲援示威者

撰文：朱加樟
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台灣立法院昨日（21日）續審立法院職權修正相關法案，全日不時下雨，但也有逾40個民間團體號召群眾包圍立法院抗議，午夜前估計至少3萬人參加，其中更有移居台灣的香港人到場聲援。

有在台灣經營港式茶餐廳的港人老闆與數名港人特地準備物資，將飲品及能量果凍帶到現場派發給示威者 。（FB）

據外媒報道，在昨日（21日），有在台灣經營港式茶餐廳的港人老闆與數名港人特地準備物資，將飲品及能量果凍帶到現場派發給示威者 。照片顯示，放滿物資的枱上擺放着「我們香港人，支持台灣人」的標語。

早前報道，示威群眾高呼「沒討論非民主、包圍立院」等口號， 群情洶湧。直至立法院午夜宣布散會，發起集會的團體感謝群眾到場，集會暫時落幕，但號召24日及28日將再聚集。

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該法案涉及藐視國會罪、立院聽證權及調查權等內容，朝野意見分歧，上周五（17日）首度審查時爆發嚴重肢體衝突，之後討論也針鋒相對。法案從21日早上起繼續審查，也受到高度關注。

在立法院外、超過40個民間團體從上午起聚集，聯合發起名為「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動。入夜後群眾不斷湧入聲援，部份人帶同太陽花和「拒絕黑箱」、「沒有討論　沒有民主」等標語，要求立院尊重人民心聲。

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