台立法院衝突再現！女立委揮右鈎拳打臉　議場外破萬人包圍抗議

台灣立法院院會24日繼續處理「國會職權修正」相關法案，台灣朝野立委上午因要在議場內張貼布條、標語，再度爆發肢體衝突，甚至出現女立委間使出右鈎拳互毆畫面，升高對立態勢。同時，議場外也不平靜，截至上午12時，據報已有超過1萬人湧入台立法院周邊抗議，超過50個民間團體加入動員，要求將《立法院職權行使法》與刑法《藐視國會罪》等修法草案退回委員會重審。



台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等超過50個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，24日再次集結，一早9點會場已陸續有民眾入場關注。（聯合報）

台媒《中央社》報道，台灣立法院院會21日處理《立法院職權行使法》部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，今（24）日的院會將續審國會職權修正相關法案。

報道稱，國民黨立委於今日清晨5時30分，陸續抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，7時議場開門後順利佔據主席台。

待在野兩黨佔據主席台後，兩黨立委開始在議場內張貼「改革查弊，民進黨怕什麼」、「全面制衡，弊案現形」等標語；民進黨立委則是掛上寫有「民主已死，國會輓歌」、「反黑箱，撐民主」的布條。隨後，朝野三黨在議場內張貼布條、標語過程中，爆發肢體衝突。

民眾黨立委麥玉珍控訴遭到民進黨立委林淑芬突然以右鈎拳攻擊臉部，大罵「林淑芬太可惡」，並在議場內流淚，國民黨立委前來關心，麥玉珍的臉明顯紅腫，隨後前往鄰近的台大醫院驗傷。

林淑芬回應稱，當時要從衝突現場走出，卻遭麥玉珍擋住，「麥玉珍不只打她，還出腳踹民進黨立委陳素月」。

民眾黨與民進黨兩名女立委爆發肢體衝突，演變成各說各話，民進黨指控麥玉珍先動手攻擊，事後裝受害者哭訴， 抨擊民眾黨分明是打人喊救人。（民進黨臉書）

而在立法院議場外，超過50個民間團體24日上午號召民眾在院外青島東路與濟南路集結，要求將《立法院職權行使法》與《刑法》藐視國會罪等國會改革三條修法草案退回委員會重審。

《中央社》報道，今日上午10時許青島東路人潮已從主舞台延伸到中山南路，主辦單位在12時喊出現場已超過1萬人，集結速度比21日還快。現場喊出「沒有討論，不是民主」與「我藐視現在的國會」等口號，也有人帶百合花發給參與民眾。

除了位在台北的立法院外，也有不少民眾網上自發串連，示意發起「我藐視國會」全台串聯，同日於台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等地同步舉行。

民團表示，修法最大衝擊包括個別立法委員可強制官員交出民間資料的「超級質詢權」及調查對象擴及私部門，且欠缺配套保護人民、企業與公民團體個人資料與營業秘密等必要措施。

民團指出，24日上午立法院場內會議畫面，情況令民眾失望，「我們的人可能不夠多，所以場內的人還在忽視民意」，示意場外要破10萬民眾聚集才會被注意。