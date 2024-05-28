台立法院通過「藐視國會」修法　民團8000人第三度包圍議場

台灣立法院會28日三讀修正通過《立法院職權行使法》部分條文，被質詢人若有「藐視國會」行為，可處新台幣2萬元以上20萬元（約合4850至48501港元）以下罰鍰。此外，新法通過得邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。



而在立法院議場外，民間團體繼本月21日、24日後，第三度發出動員，集結民眾於立法院周邊道路，高喊反對國會濫權、要求退回法案，截至28日下午14時30分許，主辦單位宣稱，現場已湧進逾8000人，並用抗議布條綁在立法院周邊護欄上。



台媒《中央社》報道，立法院會28日續審國會職權修法法案，在立委行使人事同意權部分，規範以記名投票表決、審查期間不得少於1個月，而當被提名人違反相關規定，經院會決議者，得處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

條文也規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰；政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

另外，條文新增聽證權的行使規範，規定出席聽證會的社會上有關係人員證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

場外民團則一如過往預告，28日一早即開始動員民眾集結台立法院周邊抗議，高喊反對國會濫權、要求退回法案，主辦單位宣稱，截至下午14時30分許已湧進逾8000人，並用抗議布條綁在立法院周邊護欄上。

為維持現場秩序，警方也出動人力，並在立法院周邊都架設護欄，部分民眾也不斷高喊「用布條包圍立法院」。預計28日晚間，立法院周邊將湧現更多前往抗議人潮。