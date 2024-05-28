台立院三讀通過增列「藐視國會罪」　7萬民眾再夜圍議會反擴權

台灣立法院今天（28日）三讀修正通過《立法院職權行使法》部份條文及《刑法》部份條文，增訂「藐視國會罪」。針對藍白合聯手推動「國會擴權」，民間反彈聲浪持續升高。今日再有近50個民間團體號召「下班排班護民主」及「528全台青鳥行動」抗議。至晚上9時30分，主辦方於立法院外宣布突破7萬人。



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民間團體繼本月21日、24日後，今日第三度動員表達訴求。其中「528全台青鳥行動」在15個縣市發動集會，包括台北立法院外、新竹、苗栗、台中、南投、花蓮、澎湖等。

台北今早雨勢不斷，但響應抗議的民眾仍陸續前赴立法院外，當中不少人來自其他縣市，他們在雨中高呼「反黑箱、反擴權」等口號。主辦單位表示，截至下午4時，立法院場外已突破1萬人聲援。隨著下班時間，參與人數持續增加。

立院提出的改革涉及5大主題，包括：總統國情報告常態化、立法院調查權及聽證權、藐視國會罪、強化人事同意權、正副院長記名投票制。

於今午4時許，立法院長韓國瑜正式敲槌通過《立法院職權行使法》修法草案三讀。立院晚間繼續挑燈夜戰審議《刑法》部份條文，晚間10時54分三讀修正通過《刑法》部份條文，增訂「藐視國會」罪。

韓國瑜其後宣布，《立法院組織法》與《立法委員互選院長副院長辦法》，將立院正副院長選舉改為記名投票、明定選舉日期等，另擇期再審。

由於藍白挾席次優勢，改革五法勢將全數過關。對此，台灣民間團體「經濟民主連合會」發聲明，呼籲行政院依法提出複議，讓正反雙方再作溝通。