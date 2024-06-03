NVDA｜Nvidia黃仁勳拋AI數碼人類概念　還有新平台Rubin與Earth-2

英偉達（NVIDIA或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳6月2日晚間在台大體育館發表「AI生態系統發展」演講，首度透露英偉達新一代GPU（圖形處理器）平台叫做「Rubin」，稱這是「很多英偉達都不知道的機密」。



另外他也展示跟台灣合作的「NVIDIA Earth-2數碼孿生地球」和「數碼人類（Digital Humans，又譯數位人類）」服務，未來所有PC都會是AI，幫人類執行多項任務。

點圖放大看看英偉達NVIDIA「AI生態系統發展」演講的精華片段：

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黃仁勳表示，英偉達計劃每年推出一個新的AI晶片家族，預計2025年推出「Blackwell Ultra」GPU，2026年推出「Rubin」下一代GPU，2027年推出「Rubin Ultra」。

Rubin是以證明宇宙暗物質（dark matter）存在的天文學家魯賓（Vera Rubin）命名，採用新的GPU及基於Arm的新CPU Vera，將於2025年第4季量產，2026年推出。市場傳會採用台積電（TSM）3納米製程、使用高頻寬記憶體HBM4。

此前英偉達推出新晶片的速度為約每2年一次，黃仁勳指出，英偉達之所以加快步伐，是因為AI技術的巨大飛躍。

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「NVIDIA Earth-2」數碼孿生地球

黃仁勳指出，「NVIDIA Earth-2」是一個利用AI，物理模擬和電腦圖形技術來預測全球氣候的數碼孿生，採用英偉達生成式AI模型CorrDiff，該模型是在WRF數值模擬的基礎上訓練而成，能以12倍更高的解析度生成天氣模式，天氣預測精度從25公里提升至2公里，模擬速度較傳統方法快1千倍，能源效率也提高3千倍。

他提到，「NVIDIA Earth-2」是一個反應真實世界的虛擬模型，台灣中央氣象局已用此模型預測颱風登陸地點，接下來可模擬建築物周圍氣流，期望未來能提供地球所有角落的氣候預報，讓大眾無時無刻了解氣候現況，更精準預測天氣還有氣候變遷帶來的危害，讓人類可以先行規劃對策方針，是「人類史上最具野心計劃之一」 。

黃仁勳在介紹「NVIDIA Earth-2」後也揭露，影片中自己的中文配音其實也是「AI生成」，打趣表示：「我的國語講得標準嗎？你們幫我評斷一下吧。」

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「數碼人類」服務

黃仁勳也表示，未來大家的電腦就是AI，不只可提供資訊，還可提供各種協助與服務，甚至將進入「數碼人類」（digital humans）階段，讓AI能像人一樣互動，不只可模擬出毛細孔，說話也會更逼真。

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