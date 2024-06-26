日本人原來覺得台灣菜超難食？漫畫內容震驚台女　網友揭尷尬真相

台灣的料理小吃遠近馳名，也因此有著「美食王國」的稱號。



不過有一名當地女網友透露，最近看了一部日本漫畫，內容描述一支棒球隊來台灣參加比賽，還品嚐了台灣的食物，但選手們卻覺得味道偏甜、有中藥味、很難吃等等，讓她看了驚呼：「原來日本人覺得台灣料理很怪、很難吃嗎？」貼文也引起眾人熱議。

一名台灣女網友最近看了一部日本漫畫，內容描述一支日本棒球隊赴台參賽，品嚐了台灣的食物，卻覺得味道偏甜、有中藥味、很難吃等等，讓她驚呼「原來日本人覺得台灣料理很怪、很難吃嗎？」，引起熱議。（Dcard）

一名台灣女網友最近看了一部日本漫畫，內容描述一支日本棒球隊赴台參賽，品嚐了台灣的食物，卻覺得味道偏甜、有中藥味、很難吃等等，讓她驚呼「原來日本人覺得台灣料理很怪、很難吃嗎？」，引起熱議。（Dcard）

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原PO在Dcard以「台灣料理怎麼了嗎」為題發文，她說最近正在看一部日本連載的棒球漫畫，當中第23集有段劇情是描述主角球隊來台灣打比賽，並且品嚐台灣料理。

作者很用心地畫出炒飯、銀絲卷、油豆腐、仙草或豆花之類的東西，讓她大讚「感覺作者真的有考究過台灣食物」。

但選手們吃了這些食物後，不少人都無法接受台灣料理的味道，紛紛抱怨：

「果然味道整體偏甜」

「有像中藥的味道」

「飯超Ｘ難吃，這是怎樣啊？」



教練們還要選手努力適應台灣飲食。其中一個角色稱讚飯很好吃，跟日本的差不多，隨即被其他人譏諷「舌頭壞掉、除了鹹甜外嚐不出其他味覺」，而漫畫主角也能接受，結果其他人都想把東西全丟給他吃。

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對於這樣的劇情，原PO很驚訝地說「原來日本人覺得台灣料理很怪、很難吃嗎？一直以為日本人來台旅遊基本都是衝著食物來的」。

她也質疑這是不是作者曾經來台灣吃到不好吃的料理，而產生的個人印象，「總之我好意外啊，自己也去過日本旅遊吃過當地料理，以為兩邊食物口味差異沒到這麼大，至少不會是難以下嚥的程度」。

貼文引起不少討論：

「中藥的味道那個應該是在說八角，很多日本人沒辦法接受八角的味道」

「一堆辛香料日本人都不太吃，但是台菜爆多」

「這單純是漫畫作者不喜歡台灣料理，硬要輸出他自身的價值觀去影響他人，畢竟味覺可是很主觀的」

「不是很能接受，自己不喜歡就把他畫的說食物很難吃」

「莫名有種被嫌棄的感覺，不是很舒服捏」

「老實說，日本的食物我只喜歡甜點，其他日本料理味道不是太鹹就是太淡」



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還有網友幫漫畫作者緩頰：

「會覺得不好吃，應該就是吃不習慣而已，畢竟外國的料理跟我們比都相對清淡，對外國人來說台灣料理可能太重口味啦」

「他就講出個人想法蠻誠實的，就跟台灣人普遍也接受不了印度食物一樣」

「身為馬來西亞人，真的很認同他說的，除了白飯」

「之前在日本待了一段時間，剛回來台灣時有忽然覺得食物怎麼普偏都那麼油，吃起來負擔好重」

「受日本人歡迎的基本上都是超級安全牌，芒果冰、鹽酥雞、滷肉飯、蛋餅，味道複雜一點的就很看人了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】