台灣遊客公審五星級酒店 怒轟對方連一句道歉都無 反遭網民群嘲
撰文：聯合新聞網
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春節年假，許多民眾紛紛出遊。
一名台灣網友透露，大年初二入住一間五星級酒店，因洗頭水跑進左眼，造成眼睛不舒服，沒想到向酒店人員反映後，對方一句「不好意思」都沒說，也未見積極處理態度。
原PO因此心生不悅、發文公審，引起底下留言區熱議。
網一面倒嘲諷：要不要酒店幫你打電話給你媽媽？（點圖看原文及網民留言）：
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原PO 12日在《好想住酒店 好康.踩雷不藏私》發文指出，大年初二入住新竹一間五星酒店，晚上洗澡時，使用了浴室內的洗頭水。
結果泡沫不小心掉到左眼中，當下刺痛無法張開眼睛，也立刻沖水，結果過了大約半小時，眼睛還是紅紅的，也決定打電話向服務人員反映。
原PO表示，當時接電話的是名男性，他向對方描述事發過程時，服務員僅回應了幾聲「嗯」，並詢問：「是否要給冰塊？」在原PO回答「不用」之後，服務員就說會再上報給副理，一句「不好意思」都沒說，就結束這通電話。
原PO不滿說道：「發文此時是2月12日下午5點，至今仍未接到任何酒店給的回覆！」
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貼文曝光後，大多網友不買帳表示：
「要不要酒店幫你打電話給你媽媽？」
「台灣人真的無奇不有」
「到底要回覆什麼？房費全免加下次住宿券嗎？（立即拿洗頭水弄我眼睛）」
「所以你本來打算要訛多少錢？」
「如果我是業者，我一定虛心檢討，在浴室附一副蛙鏡，並註明『洗頭請配戴蛙鏡，XX酒店關心您』」
「笑了，年獸出沒」
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