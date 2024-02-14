台灣遊客公審五星級酒店　怒轟對方連一句道歉都無　反遭網民群嘲

春節年假，許多民眾紛紛出遊。



一名台灣網友透露，大年初二入住一間五星級酒店，因洗頭水跑進左眼，造成眼睛不舒服，沒想到向酒店人員反映後，對方一句「不好意思」都沒說，也未見積極處理態度。

原PO因此心生不悅、發文公審，引起底下留言區熱議。

網一面倒嘲諷：要不要酒店幫你打電話給你媽媽？（點圖看原文及網民留言）：

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原PO 12日在《好想住酒店 好康.踩雷不藏私》發文指出，大年初二入住新竹一間五星酒店，晚上洗澡時，使用了浴室內的洗頭水。

結果泡沫不小心掉到左眼中，當下刺痛無法張開眼睛，也立刻沖水，結果過了大約半小時，眼睛還是紅紅的，也決定打電話向服務人員反映。

原PO表示，當時接電話的是名男性，他向對方描述事發過程時，服務員僅回應了幾聲「嗯」，並詢問：「是否要給冰塊？」在原PO回答「不用」之後，服務員就說會再上報給副理，一句「不好意思」都沒說，就結束這通電話。

原PO不滿說道：「發文此時是2月12日下午5點，至今仍未接到任何酒店給的回覆！」

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貼文曝光後，大多網友不買帳表示：

「要不要酒店幫你打電話給你媽媽？」

「台灣人真的無奇不有」

「到底要回覆什麼？房費全免加下次住宿券嗎？（立即拿洗頭水弄我眼睛）」

「所以你本來打算要訛多少錢？」

「如果我是業者，我一定虛心檢討，在浴室附一副蛙鏡，並註明『洗頭請配戴蛙鏡，XX酒店關心您』」

「笑了，年獸出沒」

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