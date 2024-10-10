美女網紅遺失3千台幣　警員要求背出銀紙編號才能拿回　警局回應

台灣網紅張簡憶珊日前遺失拍片片酬，被民眾拾獲送至鼓山派出所招領，她去電欲領回失物，警員卻要求提供鈔票編號，令她驚訝，事後成功拿回，她將過程貼上Facebook，「是只有我沒在背錢的流水編號嗎？」鼓山警分局調查後，認為警員確有違失，將予以行政處分。



張簡憶珊日前幫高雄市交通局拍攝宣導短片，返家時遺失片酬，信封內有3000元新台幣，後來放着片酬的信封被撿到鼓山派出所，她打給派出所詢問有否撿到信封，警員回她「有」，她形容派出所便開始「考試」，問她金額多少？在哪裏掉的？信封顏色？她如實回答通通正確。

結果警員卻說這些不足以佐證這個信封是她的，因為不是重大刑案，沒辦法調監視器，便要求她請提供鈔票上的編號，否則無法讓她領回。

張簡憶珊聽到驚訝，一度懷疑「是只有我沒在背錢的流水編號嗎？」，她將過程貼上Facebook，所幸她還有留存照片，有照片的證明才成功取回裝有片酬的信封。

拿回片酬後，張簡憶珊另在自己的Facebook上發文表示，上次派出所離譜事件，公道終於出現了，「希望我是全台首例，過去沒有，未來也不會再有」，另也感謝分局協助，讓她取回片酬。

鼓山警方事後檢討，認為該名警員於電話中與民眾應對上確有違失，將依予以行政處分，並加強教育警員執勤態度與技巧。

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