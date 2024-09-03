男子大馬遺失iPhone 15 Pro遭同胞撿走　靠定位在溫州手機店尋回

中國內地有一名21歲男學生出國旅遊時遺失了自己的iPhone，尋找無果後只能悻悻然回國。



沒想到當他打開定位系統時，竟意外發現手機比自己「還早回國」，位置甚至就在他就讀學校的附近，最終成功將自己的手機取回。

內地旅客馬來西亞弄丟iPhone 15 Pro 香港轉機突驚悉拾獲者位置（01製圖）

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《聯合早報》報導，中國溫州肯恩大學的新加坡籍教授顏慶應日前趁放假帶3名大學生到新加坡參觀。

4人後來北上到馬來西亞檳城旅遊時，其中1名21歲學生曾鈺淞意外將iPhone 15 Pro遺留在的士上。

由於身份證和學生證就夾在手機和保護殼之間，曾鈺淞感到相當著急，但找到司機時發現車上沒有手機，有可能是被後來的乘客拿走了。

盡管曾鈺淞打開手機定位系統，但手機已經關機，曾鈺淞懷疑拿走手機的人嘗試解鎖失敗、隨即關機避免位置被鎖定。

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由於查不到手機位置，曾鈺淞只好按原定計劃在8月4日回國，沒想到3人在香港轉機時，意外追蹤到手機的位置就在他們讀書的溫州，甚至只距離學校80公里。

眼看手機有著落，曾鈺淞下機後直接向公安通報，在公安的陪同下於8月5日找到手機定位處是1間購物中心裡的二手手機店。

原來有對夫妻在同樣時間去了同樣地點旅遊，撿到手機後在原地等了10幾分鐘，確認沒有失主認領後才把手機帶回溫州。

據悉，這對夫妻原本打算把手機賣給二手手機店，但店員見手機無法解鎖就拒絕了，後來這對夫妻把手機留下給店員嘗試解鎖，這才觸發定位系統，讓曾鈺淞有跡可循。

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不過這對夫妻的說法令人起疑，曾鈺淞不懂為何要關機，這會讓失主無法第一時間聯絡，2人也可以把手機交給的士司機或警察，曾鈺淞坦言：

我遺失手機的第一時間就趕回下車地點，但現場連一個人影都沒有。

除此之外，曾鈺淞的身份證和學生證均下落不明，而學生證上清楚寫著溫州肯恩大學，這對夫妻正常來說應該會立即前往學校尋找失主。

所幸曾鈺淞最終還是找回手機，並稱：

手機弄丟後跨越幾個地方，最終回到原來的地方，整個失而復得的過程相當曲折，讓人難以置信，如今只能告訴自己以後出門要把隨身物品保管好。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】