女Coser賣「原味腳踩多士」！200元新台幣一塊　出位行為惹爭議

「AGA 台北國際成人動漫&電玩展」於10月12、13日於南港展覽館二館登場，現場來了許多位角色扮演者（coser）及KOL齊聚一堂。不過，一名網友日前發現，有位女Coser在活動開始前，預告自己要賣「腳踩多士」，意外引發網友討論及批評。



女Coser販售「腳踩多士」引發網友討論。（Facebook）

一名女Coser於10月9日在Facebook發文預告，她會在AGA活動現場販售「腳踩多士」項目，她還表示，「僅紀念不建議食用，200元/片，可以先跟我登記唷。」

之後該篇貼文被網友截圖轉發到Threads，引發大批網友討論，紛紛直呼：

．「如果放在動畫裏會被說福利但這放在現實屬實是有點奇怪」

．「這賣了是不是可以檢舉她，台灣一堆這種看了真的很躁」

．「賣內褲就算了，但賣這個是在浪費食物欸」

．「謝謝，很噁，不懂買的人在想甚麼，更不懂賣的人在想甚麼」

．「隔着螢幕都聞到腳臭味了」



網友留言討論。（Thread截圖）

網友留言討論。（Thread截圖）

不過，有網友則指出，「我只能說市場供需就是如此，當你覺得製造方噁，你也有必要順便了解一下買方的噁」、「在我們業界算是一種福利，所以我不聽你的建議」、「AGA賣這個很正常吧大型雌競物化自己才可以賺比較多」、「這在他們業界是一種福利」、「不說了，某些地方還要加價才能有呢」。

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