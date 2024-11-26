薄瓜瓜激罕婚宴畫面曝光！白色西裝配大紅色領結　與新娘甜蜜共舞

前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜近日赴台迎娶宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜，於11月23日在新竹南園人文客棧低調舉行婚宴，兩人在婚禮上甜蜜起舞的影片曝光。



即睇更多薄瓜瓜與許惠瑜婚宴畫面：（按圖了解）



前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜於11月23日迎娶台灣宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜，並低調地舉行婚宴。（YouTube截圖 / @中天新聞網）

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網傳影片顯示，當天（23日）婚宴上以傳統喜慶的舞龍舞獅表演開場，隨後薄瓜瓜與許惠瑜牽手亮相。薄瓜瓜身著白色西裝搭配大紅色領結，身著黑色西褲，滿臉笑容向觀眾揮手致意。新娘許惠瑜一襲白裙搭配白色高跟鞋，氣質十分優雅。

兩位新人在婚宴上也大秀舞技：在鄧麗君名曲《我只在乎你》中，薄瓜瓜與許惠瑜翩翩起舞，在歌詞唱至「我只在乎你」時，薄瓜瓜將許惠瑜攬入懷中，並當眾親吻後者臉龐，令後者面露嬌羞。兩人默契又甜蜜的互動令不少現場觀眾甜翻，紛紛拿出手機記錄這一刻。

據先前報導，薄瓜瓜與許惠瑜婚禮現場以先中式風格舉行儀式，隨後再採西洋式風格，畫面中可見，佈置上面，雖然是中國風，紅色燈籠海點綴婚禮現場，但還是會不時播放出西洋歌曲，顯示中西風格結合。

據台媒《中央社》於12月23日報道，此次婚宴全程未對外開放，多部小客車、小型巴士進入園區大門後由南園工作人員核對資料，此時會有多名保安人員在車輛後方舉黑傘協助遮擋，過程未見政治人物或名人出席婚宴。

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