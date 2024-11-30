爆肌網紅被控藏毒「忍半年後吐心聲」驗尿呈陰性：大麻是別人放的

台灣健身網紅PEETA葛格今年3月爆出惹「麻」煩被移送台北地檢署偵辦，日前又因前妻Alisa行竊，再成話題人物。而他毒品尿檢呈陰性，上個月台北地檢署就涉嫌施用毒品部分「不起訴」，近日再傳出他涉非法持有第二級毒品罪「緩起訴處分」，PEETA葛格29日發文PO影片談及過程透露心境。



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PEETA葛格表示，他一直強調「大麻是別人放的」，在被指涉嫌吸毒經查證後已還他清白，但卻始終沒能查出栽贓的人是誰。「麻」煩事件加上以來不實謠言的散布，讓他多年來的形象和打拚的事業短時間內盡毀，他說：

「這個痛是從心理到身理都可以感受到的痛。」



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PEETA葛格透露他有連續一個月都拉肚子，至今都覺得累，嘆：「我真的只想要回到好好健身、拍片、衝事業的生活，不想要有這麼多雜事需要煩惱，但這也許就是被逼著成長的過程。」不過他也慶幸「我還活著」，提到去年練後空重摔：

「沒有因為後空翻摔一個就癱瘓。」



身旁也還有親友及工作夥伴陪伴，活動上也看到熱情的粉絲，讓他度過低潮。

他感謝大家的支持，最後自我勉勵會顧好自己，繼續在健身產業打拚。

健身網紅PEETA葛格29日透過影片透露心境。（YouTube@營養健身葛格Peeta）

健身網紅PEETA葛格29日透過影片透露心境。（YouTube@營養健身葛格Peeta）

健身網紅PEETA葛格29日透過影片透露心境。（YouTube@營養健身葛格Peeta）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】