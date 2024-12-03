台灣貴婦網紅遊港 的士跌40萬Hermès 懸賞3千被嘲｢不了解行情｣
撰文：鄭寧
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台灣貴婦網紅袁曼軒近期到香港旅行，不料在搭的士時遺落Hermès手袋，她在社交平台發文，懸賞2000至3000港幣欲尋回手袋，卻遭網民嘲笑出手小器，「你不了解香港行情」。
袁曼軒在小紅書發文稱，自己在香港打的士，抵達尖沙咀朗廷酒店下車時遺落一隻黑色Hermès，裡面裝有現金、護照和台胞證等物品。她表示，「希望香港的士司機幫忙，別讓我失望」，並懸紅2000至3000港幣尋回。
從她發出的相片可見，遺失的是一隻黑色鱷魚皮Hermès Constance。有評論稱這款包價格約40萬，若有誠意尋回，應出十分之一價格。
網民評論：
在香港跌電話都2 3千起報酬，跌鱷魚皮先得2，3千希望你搵得返
香港的士絕對會讓你失望
你出報酬2.3k? 怕唔怕失禮咗你個鱷魚皮Constance?
無兩三萬個賊都唔會出嚟
香港的士你就節哀吧
+1
不過袁曼軒並無再次加碼，反而表示，「我覺得人間處處有溫情的」、「也別打壞行情，照理本來就要送去派出所的，是基本素質呀，如果真的沒有就算了」並表示已經報警，靜待佳音尋回愛包。
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