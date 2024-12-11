瓊瑤逝世「最後一封親筆信」曝光 視秘書為女兒交待對方做一件事
撰文：聯合新聞網
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瓊瑤4日辭世，家屬今日舉行家祭、火化、花葬，她的專屬秘書淑玲在Facebook懷念她，並公開生前最後一封親筆信，上頭著名的時間就在12月4號清晨，幾小時後她便辭世。
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淑玲在瓊瑤走的當天，依照遺囑代為轉發她預先寫好的書信，同時公開她寫給自己的最後一封親筆信，在手寫信中，瓊瑤感謝淑玲20多年來的陪伴：
「妳是我的秘書，也是我的女兒。」
瓊瑤也交代淑玲幫忙發布Facebook訣別貼文後「要麻煩妳一件事，當我成功的變雪花以後，在適當時間，幫我發去Facebook『當雪花飄落』視頻文字」，文末標註時間為12月4日早晨。
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淑玲在Facebook放上原信內容，寫道：
「我最摯愛的瓊瑤阿姨，這是您最後交代我的一件事情，傷心、懷念、但尊重您，現在的我真的不捨更無法言語，請各位朋友體諒！謝謝！」
兩人母女般的情誼令人感動。
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