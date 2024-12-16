Costco官網寫Chinese New Year 台灣網紅投訴不精準 急修改滅火
撰文：ETtoday
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距離2025年春節剩下不到50天，許多賣場、餐廳已開始販售年菜預購，不過旅居泰國多年的台籍網紅「盤谷唯一勸世吵架王」發現，Costco（台稱好市多，大陸稱開市客）近日在官網刊登販賣年菜，不過英文介紹卻寫着「Chinese New Year（中國新年）」讓他決定立刻寄信反映，Costco收到信後亦在7小時內快速更名。
台籍網紅「盤谷唯一勸世吵架王」日前在Facebook專頁表示，他發現Costco最近在官方網站上開始販賣年菜組合，但英文介紹卻寫着Chinese New Year，所以他就發寄一封信給Costco，表示：
新年不是只有中國在過，很多亞洲國家也有過農曆新年，好市多身為知名跨國公司，更應該考慮到用字精準的重要性。
盤谷唯一勸世吵架王指出，他寄出信件後，不到7個小時就發現，Costco官網原本寫着的Chinese new year被改為了Lunar new year（農曆新年），讓他忍不住感嘆「不要以為大公司都不會理你，先做再說，有時候我們會覺得應該不會成功吧，但沒有試哪會知道，總之我要給好市多一萬個讚」。
針對這場年菜名稱事件，Costco於12月15日也回應，Costco向來都廣納會員及各界的建議，包含所有產品及相關的服務，希望能夠提供符合各地會員需求的服務，再次感謝寶貴的意見，讓Costco能夠提供會員更優質的服務。
事實上，「農曆新年」英文應該翻譯成「Lunar New Year」還是「Chinese New Year」的爭議經常出現，尤其近年經常在網絡上發現論戰，2023年曾有韓國女團成員在網絡使用「Chinese New Year」，結果遭到大量韓國粉絲砲轟，然而這位藝人修改為「Lunar」後，卻又遭到中國網友圍剿。
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