農曆新年該譯成Lunar或Chinese New Year？多國被指「提早赤口」

從新加坡南洋理工大學活動展板Lunar被劃並改為Chinese,到大英博物館使用「韓國農曆新年」一詞,農曆新年的英文應譯為「中國新年」(Chinese New Year)抑或「Lunar New Year」這個問題掀起爭議。



大英博物館祝賀韓國農曆新年挨批

大英博物館1月12日發文宣傳關於韓國農曆新年的活動時稱:「和我們一起慶祝韓國農曆新年(Korean Lunar New Year)與(欣賞)新羅樂團(Shilla Ensemble)的神奇表演。」

它因在這條推文中使用「韓國農曆新年」一詞而遭受中國網民抨擊,有人指責大英博物館幫助韓國竊取中國文化,也有人稱其為「中國新年」。

新加坡南大展板用字被「刪改」

一名網民18日在中國社交平台小紅書上發布一張相片顯示,新加坡南洋理工大學一個印有「亞洲各國春節習俗」的活動展板上,英文標題為「How Lunar New Year Is Celebrated Around Asia」,其中Lunar一字被人用筆劃掉,並在下方寫上Chinese。

南大中國留學生會其後發表聲明稱,學校的學生事務處要求所有學生組織使用Lunar New Year或LNY而非Chinese New Year,否則不通過學校審批。

聲明指,中國留學生會對此多次向學校反饋,但學校堅持強制使用Lunar New Year作為所有宣傳材料標準譯名。

南洋理工大學發言人接受《8視界新聞網》採訪時表示,南大擁有來自包括中國、韓國和越南在內不同國家的學生和職員,「本着多樣性和包容性的精神,我們在年度慶祝活動中,使用『農曆新年』(Lunar New Year)這個詞。」

類似的爭議在這個兔年頻頻發生。例如BTS師妹團NewJeans成員Danielle問候粉絲時使用「Chinese New Year」讓韓國網民氣炸,韓國首爾私立大學誠信女子大學教授徐坰德發起把農曆新年的英文從「Chinese New Year」改名為「Lunar New Year」的運動引發中國網民不滿。

從小紅書的留言可見,反對Lunar New Year的某些網民認為,農曆新年是中國人的節日、由中國發明,所以應稱「中國新年」,但也有中國網民表示新加坡忠於事實和歷史。

用韓國教授徐坰德的話來說,農曆新年並非中國獨有節日,也是韓國、越南及菲律賓等亞洲國家節日。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也認為,儘管農曆新年源自中國,但在各個地方的慶祝活動都有所不同,因此便會產生不同的稱呼,例如越南曆法把2023年視為貓年,其他地區則是兔年。

農曆新年|春節|大年初一 2023|兔年2023:韓國、馬來西亞、新加坡、越南及菲律賓等亞洲國家也會慶祝農曆新年。圖為2023年1月15日,人們在馬來西亞吉隆坡的唐人街選購新年裝飾品。(Getty)

「中國新年」翻譯成英文是Chinese New Year,「陰曆新年」的英譯版是Lunar New Year為,一般也被用Lunar New Year來指代「農曆新年」。

農曆新年源自以農曆計算的中國傳統節日,包括韓國和越南在內的亞洲國家也普遍慶祝這個節日。

農曆新年在中國也被稱為春節(Spring Festival),這是辛亥革命時期的事,當時民國政府內務部向時任臨時大總統袁世凱呈文提出,將陰曆元旦定為春節,獲他批准。

中國共產黨在新中國成立前、1949年9月27日決定繼承辛亥傳統,規定新曆1月1日為元旦,農曆正月初一為春節。