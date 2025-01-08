李雲迪爆嫖妓醜聞2年　大陸復出即被封殺　突宣布「去台灣表演」

有「鋼琴王子」封號的42歲鋼琴家李雲迪，2021年爆出嫖妓風波被捕，慘遭封殺2年後，前年自海外舉辦音樂會復出，7日突宣布2月將赴台灣舉辦「莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會」。



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李雲迪的社交媒體上，早前發布多張他在日本、美加演出的訊息，有媒體指，此舉疑是為他在內地復出「試水溫」。（IG@yundimusicofficial）

李雲迪的社交媒體上，早前發布多張他在日本、美加演出的訊息，有媒體指，此舉疑是為他在內地復出「試水溫」。（IG@yundimusicofficial）

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李雲迪過去2年展開世界巡迴演奏會，走訪9個國家，陸續舉辦50場音樂會，為無數觀眾帶來了難以忘懷的古典盛宴，近期更推出新演奏專輯《莫札特：鋼琴奏鳴曲計畫-薩爾茲堡》。

他選擇莫札特作為重登音樂世界的舞台，問及原因，他表示「想回歸初心」，因為莫札特是他音樂靈感的根源：

在我7歲時就被莫札特的音樂迷住了。

李雲迪突宣布2月將去台灣舉辦「莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會」（playmusic.tw）

並期望藉由自己的詮釋，讓全球樂迷再度感受「最巧妙的作曲家的樂音、多彩的與人性化的音調」。

李雲迪走過風風雨雨，他形容是摯愛的鋼琴，帶領他穿越低谷，在無數夜裡，縱情黑白琴鍵，也昇華了自己的困境直至「重生」。李雲迪 「莫扎特奏鳴曲獨奏音樂會」將於2月8日大年初十一晚間7點30分於台北國家音樂廳舉辦。

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