李雲迪涉嫖｜墮落非首天　回看第一鋼琴王子淪為「通告藝人」之路

李雲迪因嫖娼被拘，又一位當紅明星犯了錯。從少年得意的肖邦國際鋼琴比賽冠軍，成長為國人引以為傲的國際鋼琴名家，到成為娛樂圈常客、重要演出失誤頻頻，李雲迪的星途曾讓不少樂迷唏噓。在昨晚之前，他似乎已經在鋼琴技藝上放棄了自己。而如今，他卻徹底斷送了自己的前程。



李雲迪被行政拘留

在21日中午，就陸續有博主爆料稱李雲迪「嫖娼被抓」的消息，引起網友討論。於此同時，李雲迪自己的微博則剛發布了一條參演綜藝《披荊斬棘的哥哥》相關的宣傳視頻。到了晚上8時許，「平安北京」官微發微博稱：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白，這個，絕對不可以錯……」這條微博配上了一張鋼琴的特寫。

很快，「平安北京朝陽」發布了一條微博通報：「近日，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。」經證實，「李某迪」正是知名鋼琴家李雲迪。截至發稿前，在《披荊斬棘的哥哥》最新一集公演環節中，李雲迪的部分鏡頭、名字被打碼處理，只剩少數露臉鏡頭。

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天才少年的「傷仲永」

2000年，年僅18歲的李雲迪獲得第14屆肖邦國際鋼琴比賽冠軍，他也成為73年來該賽事最年輕的金獎得主。李雲迪幾乎一夜成名，新聞聯播專門報導了他回國的歡迎盛況。次年，李雲迪登上央視春晚舞台，開始進入大眾視野。很快，李雲迪成了人們眼中頂尖的鋼琴大師。與海外唱片公司簽約後，每年都會發行新專輯，專業評分居高不下。在國內外，他不斷獲得演出邀約，在全球多個音樂殿堂級場館進行表演。

但從2009年開始，人們發現李雲迪的專業水準似乎止步不前，甚至出現了下滑趨勢。在那一年的中山音樂堂，李雲迪演奏貝多芬《C大調第一鋼琴協奏曲》明顯狀態不佳，有樂迷評價該場演出「無論從樂句、呼吸還是手指的跑動、控制力、準確度，無一合格」。李雲迪的演奏狀態，在此之後開始一落千丈，頻頻在公開演出中犯錯。2013年，李雲迪在工人體育館演奏《野蜂飛舞》，出現了嚴重失誤，現場樂迷稱他「大約有20%的音符根本沒有彈，莫名其妙就糊弄過去了，速度也不穩，聽起來就像是鋼琴家左右手各少了一根手指」。中央音樂學院終身教授周廣仁在同一年接受媒體採訪時稱：「他就拿貝多芬那一首我給他上過課的《悲愴》，他彈得我坐在下面都坐不住了，差到這種地步。」

李雲迪最知名的一次演出事故，發生在2015年10月30日，他與悉尼交響樂團合作在首爾演出。彈奏15年前比賽中賴以成名的《肖邦第一協奏曲》時，李雲迪出現明顯失誤導致演出中斷。韓國媒體撰文稱，當時李雲迪似乎在演奏時失憶，完全忘記要彈什麼，事後還將責任推卸給樂隊和指揮。「演出結束後，李雲迪沒有向觀眾致意就直接回到後台，還取消了音樂會後的CD簽名活動。」不少韓國樂迷在網上表達不滿，「有觀眾在第一樂章後就抗議要求退票。」對此，李雲迪方面則在兩天後作出回應，致歉稱因為舟車勞頓導致演出失誤，但不存在將責任推卸給指揮的行為，更不存在抗議退票。

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跨界綜藝的爭議

在李雲迪剛出道的那幾年，他本人對於娛樂化的包裝非常排斥，多次在媒體上表明「拒絕炒作，專注音樂」的態度。但隨著2010年後社交媒體進入大眾生活，李雲迪也在人們的視野中逐漸變換了角色，成了一個貼滿了娛樂標籤的跨界音樂家。2012年，李雲迪在春晚舞台上與王力宏合作，事後多番的話題炒作引起不小爭議。在此之後，李雲迪不斷出現在各種商業活動和娛樂節目中，在微博上頻發自拍，以及和其他明星的合影。他「跨界」的次數越來越多，成了綜藝節目的常客，《十二道鋒味》《星星的密室》《全員加速中》等節目中都有他的身影。「鋼琴家的手是需要著重保護的，但他在節目裡又是做遊戲又是搬重物用力，讓人看著非常揪心。」有古典樂迷如此評論道。

李雲迪彼時仍然在國際鋼琴界活躍。 2015年，他受邀成為國際肖邦鋼琴比賽最年輕評委。這原本是一項業界至高榮譽，但他卻在緊張的賽程中半路回國，為圈中好友黃曉明當起了伴郎，還在婚禮上彈琴助興。這幾年裡，李雲迪的「通告藝人」味道漸濃，幾乎從鋼琴王子徹底轉型綜藝咖。在參與《創造營2020》錄製時，與練習生妹妹們一同跳起了女團舞，這在古典音樂界幾乎是不可想像的。直到今年，《披荊斬棘的哥哥》大熱，李雲迪將自己的人設變成了「鋼琴王子也有幽默的一面」，扛起了喜劇擔當，收穫了不少綜藝粉的喜愛。學過鋼琴的孩子都知道，要保持專業水準，每天都需要花大量時間在枯燥的練習、背譜上，更別說是國際頂尖的大師，每天的練習時間往往達到10個小時。而李雲迪如此頻繁地穿梭於綜藝的世界中，又怎麼能保證專業水準不退步呢？在樂迷失望的同時，收穫的是更多古典音樂圈以外的大眾粉絲，李雲迪自己一定明白這點。

當然，當鋼琴大師也好，走娛樂明星路線也罷，這都是李雲迪自己的選擇，無可厚非。如今，李雲迪卻用這樣的方式上了熱搜，徹底告別娛樂圈。以後大家再提起他，恐怕就不只是那個揮霍驚世才華的鋼琴天才了。

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