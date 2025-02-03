大S徐熙媛猝逝丨阿雅悲痛悼「最美的大王」　S幫七仙女成追憶

台灣知名女星「大S」徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎驟逝，享年48歲。妹妹小S透過聲明悲痛證實噩耗，震驚兩岸演藝圈。與大S交情深厚的「S幫」姐妹們紛紛發聲悼念，其中與她情同手足的阿雅悲痛發文，「妳的離開是我刻在心裡的哀傷，我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。」



阿雅在微博發文悼念，悲痛寫下，「上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好！下回一定別隔太久，要常聚。真沒想到，竟是最後一次相聚。」

「華岡七仙女」大S（左起）、范曉萱、小S、阿雅曾一起演出旅遊實境節目。（大S微博）

細數阿雅與大S的友誼長達30多年，兩人自高中就讀華岡藝校時相識，當時班上還組成「七仙女」閨蜜團，成員包括大小S、阿雅、范曉萱與吳佩慈等人，皆為後來在演藝圈發展的知名藝人。這群好友感情深厚，曾在2019年合體參加中國實境秀《我們是真正的朋友》，展現姐妹間20多年的默契與珍貴情誼。

阿雅曝大S暖心舉動

阿雅與大S不僅在節目中展現深厚友情，私下更是彼此最堅實的依靠。阿雅曾在節目中感性分享，某次父親突發心肌梗塞緊急送醫，當她趕到醫院時，竟驚訝地發現大S已經站在病房內，讓她感動不已。「我媽跟我姐都沒來，突然看到一個熟悉的身影站在背後。」當時，大S還主動握住阿雅父親的手，暖心安慰他，展現她對朋友家人的關懷。

「四姊妹」難得在節目中可以一同拍美照。（《我們是真正的朋友》照片）

《我們是真正的朋友》成追憶

2019年，大S、小S、阿雅與范曉萱四姊妹合體參與《我們是真正的朋友》，一同踏上緬甸之旅，展現20多年來的姐妹情誼。她們在節目中嬉鬧、扶持，還誕生了許多動人的閨密金句，例如「我們不會一直年輕，但友情可以永不老去」、「我們四姊妹很知道彼此的點在哪，誰有任何的不舒服，講出來，我們明天就把它忘掉，糾結對人生沒有任何幫助」。

節目中，四姊妹時而搞笑、時而感性，一個眼神就能明白彼此的心思，讓觀眾見證了她們真摯的感情。不少網民感動留言，「請問哪個女生不想自己四十歲後，還有幾個朋友可以發瘋？」如今大S驟然離世，這段「真正的朋友」的回憶更顯珍貴。

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大S仗義惜情的個性也在節目中展露無疑，例如四姊妹在節目中挑戰在緬甸拍攝時尚大片，換上白色洋裝，在稻田間展現優雅氣質。然而，拍攝過程中突發狀況，小S不慎被蜜蜂螫傷，痛得當場尖叫，姐妹們立刻上前關心，大S更二話不說，拿起化妝師的鑷子，冷靜地幫小S拔出蜜蜂的螫針，展現她細膩又貼心的個性。

這樣的姐妹互助精神，正是她們多年來感情不變的寫照。如今大S猝逝，這些過往的點點滴滴，成為阿雅、小S與范曉萱心中最珍貴的回憶。