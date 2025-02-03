大S徐熙媛猝逝丨震驚韓網「飆破千則留言」：叫具俊曄怎麼活？

台灣女星「大S」徐熙媛因感染流感併發肺炎驟逝，享年48歲，噩耗傳回韓國震撼網民。其夫具俊曄（DJ KOO）與她相隔20年後重逢，曾為愛遠赴台灣、毅然決然結婚，並多次在媒體前動情表示，「我是為了守護熙媛才來台灣」。然而，夫妻倆即將迎來結婚三周年，大S卻驟然離世，讓韓國粉絲無法接受，紛紛哀悼「好不容易才在一起，怎麼這麼快就天人永隔？」據韓媒報道，具俊曄目前斷絕了所有與韓國方面的聯繫。



大S與具俊曄的愛情故事堪稱「偶像劇般的奇蹟」。兩人在2000年代曾短暫交往，卻因當時韓國娛樂圈嚴格管控戀愛禁令，被迫分手。2021年，大S與內地商人汪小菲結束十年婚姻，具俊曄得知消息後，鼓起勇氣撥打20年前的舊號碼，沒想到竟然接通。兩人感情迅速復燃，並於2022年2月登記結婚，具俊曄為愛遠赴台灣，隔離14天後與大S重逢，成就了一段橫跨時空的愛情傳奇。

大S病逝，韓網討論破千則留言。（翻攝自IG、theqoo）

然而，這段幸福的婚姻僅維持不到三年。2月3日，大S因感染流感引發肺炎離世，消息傳回韓國後，當地媒體《韓聯社》、《News1》、《體育朝鮮》、《edaily》、《日間體育》、《先驅報》等皆引述台灣報道，並大幅報道她與具俊曄的感人愛情故事，震驚韓國演藝圈與網民。

多家韓國媒體紛紛報導大S的死訊。（翻攝自Google）

韓網瘋傳千則留言 粉絲不捨具俊曄

大S離世的消息迅速登上韓國熱門論壇「theqoo」、「82cook」，短時間內吸引上千則留言，韓國網民震驚表示，「好不容易才結婚，怎麼這麼快就走了？」、「才剛看到兩人曬出家族聚會的照片，真的無法相信！」、「天啊，這不是假新聞吧？」

上千韓國網民對於大S猝逝感到錯愕，紛紛留言。（翻攝自theqoo）

更有大批韓國網民擔憂具俊曄的狀況，哀痛留言「叫具俊曄怎麼活？」、「這是上天最殘忍的玩笑」、「20年後才終於找到彼此，這也太殘酷了…」。甚至有韓國網民向台灣友人傳訊求證，難以置信這則突如其來的噩耗。

韓媒《STARNEWS》報道透露，具俊曄身邊親友受訪表示「還沒收到徐熙媛離世的消息，據了解他現在人在台灣，但聯絡不上具俊曄。」具俊曄現處於斷聯狀態。

《NEWSEN》稍早也跟進報道，負責具俊曄韓國演藝活動的相關人士同樣聯絡不上本人，具俊曄目前斷絕了所有與韓國方面的聯繫。

大S在韓國擁有極高知名度，她因主演《流星花園》、《倩女幽魂》等作品聞名，當時韓媒更稱她為「台灣杉菜」，不少韓國觀眾是透過她的戲劇作品認識台灣偶像劇文化。2011年，她嫁給汪小菲，並育有一對子女，2021年離婚後，與具俊曄戲劇性重逢，這段「重逢20年後的愛情」曾感動無數人，如今卻戛然而止，讓許多粉絲心碎。