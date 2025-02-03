大S徐熙媛去世丨具俊曄斷聯數小時　終發聲：不是假新聞，我不好

台灣知名女星「大S」徐熙媛於今（3）日被證實因流感併發肺炎驟逝，享年48歲。噩耗震驚娛樂圈，讓粉絲與親友皆感到悲痛不已。她的丈夫、韓國元祖級歌手具俊曄在妻子離世後一度斷聯數小時，稍早終於對韓媒發聲，證實消息屬實，語帶哀傷地表示：「這不是假新聞，我不好⋯」，透露自己仍無法接受突如其來的噩耗。



韓媒《日間體育》報道，具俊曄3日稍早透過電話回應記者，聲音低沉壓抑，難掩悲痛情緒。當記者詢問：「這是真的嗎？」他沉重地回應：「這不是假新聞。」並低聲表示：「我不太好⋯」僅短短幾句話，已讓外界感受到他的無助與悲傷。該媒體形容，具俊曄的語氣充滿悲痛，似乎仍無法接受大S突然離世的事實。

大S原計劃趁春節期間與家人前往日本旅遊，未料卻在2日晚間漁網上傳出死訊。3日早上，妹妹小S透過經紀人正式發聲，證實姐姐離世的噩耗：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」

據了解，大S的家人目前仍在日本處理後事，告別式的相關安排尚未對外公布。