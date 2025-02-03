大S流感去世丨子女監護權自動歸汪小菲　律師：遺產分配恐生爭議

台灣女星「大S」徐熙媛今（3）日被證實因流感併發肺炎驟逝，享年48歲。隨著消息震驚娛樂圈，關於她的兩名未成年子女監護權，以及遺產分配的法律問題，成為外界關注焦點。根據台灣《民法》規定，離婚後若擁有監護權的一方過世，監護權將自動移轉給生存的另一方，即前夫汪小菲，這一點即使立遺囑也無法更改，未來或將引發法律爭議。



律師：子女監護權將自動歸汪小菲

台灣知名律師呂秋遠3日在臉書發文表示，台灣《民法》明確規定，離婚後，即便原本約定由一方行使監護權，但若該方過世，監護權便會移轉至生存的父或母。因此，在法律上，大S過世後，兩名子女的監護權依法將由前夫汪小菲接手，這與是否立遺囑無關，因為只有「後死的父或母」才能指定監護人。

大S與汪小菲於2021年離婚。（大S@微博）

呂秋遠指出，儘管大S已經再婚，但丈夫具俊曄並未收養這兩名子女，因此在法律上僅為姻親關係，未來的監護權仍完全由汪小菲行使。「如果汪小菲想把孩子帶走，法律上是允許的。」

然而，若大S的家人希望子女留在台灣，仍可透過法院聲請改訂監護權，主張「變動最小原則」與「未成年子女意願」來爭取監護權，但這類訴訟通常較為複雜，除非汪小菲願意妥協，否則難度相當高。

大S同汪小菲育有一子一女。（大S微博圖片）

遺產分配：具俊曄與子女各佔三分之一

除了子女監護權，大S的遺產分配問題也受到關注。呂秋遠表示，依據台灣《民法》規定，若未立遺囑，遺產將由法定繼承人繼承，優先繼承順序為「配偶與子女」。在此情況下，大S的遺產將由丈夫具俊曄與兩名未成年子女共同繼承，各佔三分之一。

呂秋遠指出，由於汪小菲是子女的法定監護人，他可以代替子女管理這筆遺產，這可能導致財產處理產生變數。呂秋遠援引過往經驗，稱「如果生父是好人，通常會選擇信託，確保子女成年後才能動用遺產。但若生父有非分之想，未來可能會出現大小訴訟。」

大S(右2)抱著女兒，與母親(右3)合照。(大S徐熙媛百度貼吧)

因此，若大S家人擔心遺產管理問題，未來或將透過法律途徑尋求保障，例如透過法院要求財產信託或監管，以確保子女的權益不受影響。

針對監護權與遺產分配的種種變數，呂秋遠強調，台灣現行法律對此已有明確規定，除非未來立法院修法，否則只能透過法院聲請變更監護權，或透過信託確保子女財產的安全。他也提醒，這類法律糾紛往往漫長且充滿變數，大S家人若希望讓孩子留在台灣，將需要付出相當大的努力。