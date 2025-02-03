大S去世│傳導遊還原4天奪命過程：曾在醫院看病開藥　半夜突惡化

大S因流感併發肺炎病逝日本，負責接待徐家人的導遊曝光她從發病到過世的整個過程，感嘆如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。



有網友在小紅書上分享和導遊朋友的對話，導遊表示1月29日大S出現咳嗽哮喘症狀，當天晚上大家抵達箱根，30日、31日大S都沒有離開旅館。但31日她病情加重，晚上緊急叫了救護車送醫急救，深夜時才送回旅館。

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「送回來之後，1號兒那天我就拉著大S、小S，還有她媽、她老公，然後到下邊兒箱根就回都內（東京都內）嘛。到箱根下半兒，拉就去了一個小醫院。小醫院看不行，看不了。然後又給介紹個大醫院，說是甲流兒（甲型流感）。」

導遊表示，雖然醫院有開藥，但大S沒有繼續在東京的醫院看病，「要上醫院去也沒事兒了」。結果半夜大S「感覺不行」，再叫救護車送到醫院，經過搶救在2日早上7點宣告不治。

發文的網友也說：「如果嚴謹的回東京就好好就醫、說不定就不會死了！太震驚太震驚了！！！真的、大家好好看醫生！！不要心存僥倖！」

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