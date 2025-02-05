大S去世｜曾「爆門」為小S出頭！10個小故事看她倆有多姊妹情深

台灣女星大S徐熙媛在48歲因甲型流感感染肺炎離世，最讓人擔心的，便是和她形影不離的妹妹小S了....



大S、小S二人感情要好（《我們是真正的朋友》劇照）

在演藝圈裏，大小S應該是感情最深厚的一對姊妹了！她們是姊妹，也是朋友、靈魂伴侶。小S更曾說，她覺得大S是她前世的情人。

每次拍哭戲之前，小S都會打電話給大S。她在節目上眼眶含淚說：「雖然我已經有了家庭、孩子，但是我發現我這輩子最愛的竟然還是你！」惹得大S還笑說：「甚麼竟然！」

她們一起長大的過程中，有歡笑、淚水，有努力，有在演藝圈一起挺過各種打擊。如今大S驟逝，也讓人擔心小S。像是被折斷羽翼的她，甚麼時候才能再次無憂無慮地笑，放膽高飛？

相關圖輯：「如果徐家一定要有一個不健康的孩子，她願意生這個小孩」點圖放大看感動無數網民的片段：

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大S寵妹事蹟1. 願意幫妹妹生不健康的小孩

大S護妹心切，之前小S懷第一胎抽血檢查，曾被診斷出大女兒Elly可能會有很高的機率出現異常，大S當時看見妹妹小S心急如焚，曾默默向上天祈禱發願，「拜託，一定要讓我妹妹生出一個健康的孩子，如果徐家，一定要有一個不健康的孩子的話，（我）願意生這個小孩」。

事後小S得知大S許了這樣的願望，心疼說姊姊「很欠揍」，大S也說，因為她許願一向都很靈：「像我用吃素交換五妹娘（她的愛犬）的生命就成功了」。

大S寵妹事蹟2. 拿自己懷孕新聞，當作妹妹的擋箭牌

之前小S出現新聞危機，大批記者擁上前，大S為了要幫妹妹解除危機，站出來：「我妹妹的新聞，拜託大家少寫一點，我來爆自己的。」於是跟記者說自己已經懷孕了。

而當時，她懷孕才剛滿一個月。打破了她原本三個月才公佈的計劃。

大S寵妹事蹟3. 小S被欺凌，踹門救援

當時小S在高中被欺凌，被叫到一個房間。大S得知之後，就踹門進入，問對方：「有甚麼事嗎？」對方說：「沒有，就....聊一聊....」大S氣勢鎮壓全場，說：「我妹妹剛進這個學校，有甚麼要聊的，就來找我聊！」

大S寵妹事蹟4. 演唱會幫妹妹壯膽

有一天晚上，哈林庾澄慶撥來一通電話，問當時醉心音樂、剛出專輯的小S有沒有興趣開演唱會？

其實小S很膽小，但當時喝了幾杯酒的大S為了幫妹妹壯膽，除了贊同竟還提議一起登台，要小S辦個九○演唱會， ASOS 重出江湖！

隨着演唱會逼近，壓力山大的大S一直想裝作沒這回事，最後還罵妹妹「自己出專輯，要開演唱會，為什麼要把我逼到現在壓力這麼大！你要我老命啊！」話雖如此，她還是上台陪妹妹一起表演。還穿上當年的打歌服，和她一起高唱精簡版的《十分鐘的戀愛》也承認：「一起工作是我們最開心的時光。」

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大S寵妹事蹟5. 幫小S跟媽媽說要結婚的事

當年小S要嫁給Mike，大S也是第一個知道。大S原本有點生氣，怎麼做了決定才跟她說。但轉念一想：我不支持她，誰支持她呢？小S對於要跟媽媽提及結婚的事，非常緊張，於是大S幫她沙盤推演，看怎麼跟媽媽說，才能過關。

大S寵妹事蹟6. 放話要打斷妹夫的腿

小S結婚時，大S比自己出嫁還緊張！當時還對小S丈夫許雅鈞「放話」道：「如果你敢對我妹不好，我就打斷你的腿。」

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大S寵妹事蹟7. 連小S女兒也一起寵

大S對小S的女兒，視如己出。「她對我的女兒也是疼得要死。有次我女兒生日，她送我女兒 Tiffany 項鍊，只因為我女兒先前問了她一句『姨媽，Tiffany 藍是甚麼樣的顏色？」

當時大S經常買漂亮的衣服首飾給外甥女，反而是節儉的小S當時擔心孩子收到這麼貴重的禮物，會影響到價值觀。不過大S認為：女兒就是要拿來寵的，因此並不理會小S的抗議。

大S與Elly的感情格外深厚。Elly出生後有一年的時間，都是由大S照顧，甚至在學說話時，對着她叫「媽」。

大S寵妹事蹟8. 鼓勵小S復出主持

《康熙來了》停播後，小S陷入了人生迷惘，在一旁的大S明眼旁觀這一切，一語道破：「妳明明就還想工作，為何不承認？」也鼓勵小S復出主持，自己做她的後盾。後來小S憑着「小姐不熙娣」等節目，重新找回自信。也曾說若得獎，最想要感謝的，就是一直支持着她的大S。

大S寵妹事蹟9. 為了妹妹趕緊回家

大S曾經因為感情失意，當天壓力太大、太累，想要是找了一家旅館，把手機關了，窩在房間裏瘋狂畫畫、寫作發洩。於是她拿起手機傳了一封簡訊，給住在隔壁的阿雅幫自己代班。她還特別站到阿雅家門前，聽到、確認簡訊傳到的聲音才離開，但不知為何阿雅當天也沒有現身。小S以為姐姐失蹤了，在直播節目上落淚崩潰。

大S一打開手機就發現有許多未接來電、留言等，看到妹妹留言大哭，她就拋下自己短暫的逃離，趕緊回家，隔天還去跟大家道歉。

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大S寵妹事蹟10. 跟妹妹約定好一定要相伴到最後一刻

大S過去在節目《我們長大了》分享生死觀，說道不畏死的自己，有寫遺書的習慣。也和妹妹之間的約定好：「我跟我妹妹兩個的關係，就是不管怎麼樣，她(要)知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛。」

小S曾表示：「人走了，你不能刻意為怕自己難過，然後就故意避開，你應該時時刻刻逼自己想念祂，這樣祂在天堂，才會覺得我們沒忘記祂。」我們也會一直懷念著她美麗的身影。

就像蔡康永說的：「我要想像你，仍然安好的生活着。是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候。」

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：有一種超越愛情的姊妹情，叫做大小S！大S寵妹10事蹟】