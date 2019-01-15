【肉圓家暴案】新北市社會局出手助母子　約見「肉圓父」要求戒酒

台灣「肉圓辣椒家暴案」的施暴父親昨天公開道歉，坦言因為酒後失控暴打妻兒，而且平常管教小孩都是用打的。受害妻子昨晚也發聲明並提供影音蒐證資料，證實孩子長期處在暴力之下。對此，台灣新北市社會局表示今天將約訪施暴男，若確認暴力發生原因與酗酒有關，將要求父親戒癮治療。

自稱因為酒後情緒失控，只因肉圓忘了加辣椒，便暴怒對妻兒動粗的施暴男，14日下午出面公開道歉。 （聯合新聞網提供）

台灣新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心許芝綺表示，警方和社工14日凌晨協助聲請緊急保護令之外，已與母、子及家屬完成會談，即刻安排後續照顧、法律扶助等，今天將進一步約訪施暴父親。未來若妻子訴請離婚，母子獨立生活，社會局將提供必要的協助，包含就業協助、租金補助、獨立生活急難救助、中長期庇護所、自立宿舍、孩子的課後托育補助，以利母子脫離暴力環境。

新北市社會局長張錦麗說，新北市不斷提倡宣導全民發揮「雞婆精神」，因為「雞婆多一點，家暴或社會問題就會少一點！」一通電話有時就能挽救一個小孩，尤其現在網路和社群媒體發達，如有發現任何家暴或受虐兒的蛛絲馬跡，希望能盡速通報，由專業社工進場協助，一起保護家庭和孩子。

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