「比堅尼登山客」遺體成功運離山區　家屬鞠躬致謝　山友淚眼送行

有「比堅尼登山客」之稱的台灣女網紅吳季芸，早前在南投縣信義鄉登山時不幸墮谷罹難，其遺體今日（23日）終順利從山區運出。對於當局的連日搜救，家屬亦鞠躬表示感謝。

受到天氣影響，吳季芸的遺體一度未能運離山區。（中央社）

初步死因屬高海拔低溫性休克

吳季芸本月11日獨自從南投縣信義鄉東埔入山，計劃攀登八通關、盆駒山、無雙社等地點，原本打算本月24日沿郡大林道下山，但吳女本月19日在盆駒山附近不慎墮谷30多米，其間曾撥通衛星電話求救說明精確位置。救難人員於本月20日上午入山搜救，最終於21日發現吳女疑因失溫死亡，但由於21日與22日山區天氣不佳，當局始終無法透過直升機把遺體運走。

幸信義鄉山區天氣今早開始好轉，南投縣消防局再請空勤總隊協助，空勤總隊的黑鷹直升機終抵達現場，並成功把遺體運送下山。直升機降落時，來自全台各地的7位登山客，亦到場含淚送吳季芸的最後一程，並不停地對她說：「GG（吳季芸暱稱）回家了」，吳季芸遺體最終被運至名間鄉立殯儀館。據南投地檢署表示，經初步檢驗，死者有跌落造成的擦傷及骨折，死因初步研判是高海拔低溫性休克。

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山友讚吳女個性好 愛分享

吳季芸的姊姊則在現場數度鞠躬表示：「感謝各位搜救人員幫忙，謝謝大家關心，那就這樣子，謝謝大家」。據其中一名陪同家屬處理吳季芸後事的山友指，自己曾與吳季芸爬過多次山，也是她的鄰居。吳季芸個性非常好，也熱愛山，去爬山都會無條件撿垃圾下山，且從來不張揚，甚至若發現山屋很髒，還會專程再帶掃把上山整理，如果有同行山友受傷，也會幫忙分攤背裝備並細心照顧。

這位山友又指，吳季芸過去探勘很多路線並留下紀錄，並樂於分享給山友使用，「真的貢獻非常大」；對於獨攀，他認為要有準備才會比較安全，但吳季芸是墮落，「這也很難去防止」。

（中央社）