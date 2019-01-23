台「比堅尼登山客」墮崖後曾進食　死前鋁箔、帳篷裹身低溫下求生

「比堅尼登山客」吳姓女山友在南投縣盆駒山域不慎墜谷身亡，南投消防局昨調派空勤吊掛遺體，礙於天候、環境等因素，三度派遣直升機吊掛未果，23日再設法吊掛。

南投縣消防局研判，吳女應是在盆駒山至無雙部落，下切郡大溪至峭壁處失足墜落四十米深谷；因吊掛點上空有樹枝，不利執行，22日上午三度試圖吊掛遺體，均無功而返。

針對有山友臆測，吳應是輕裝遇難，發現吳女遺體的伍姓搜救員表示，吳女被尋獲時，裝備齊全完整，屬於重裝。身上沒有明顯大出血，也無開放性骨折；身上穿的衣物雖足以抗寒，但山區最近低溫又下雨，生存環境很惡劣。

吳女生前常於山野間穿性感衣着拍照，曾被質疑是輕裝上山惹禍（點圖放大）↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

南投縣消防局第三大隊長林正宜說，吳女受困現場有吃東西痕跡，她還用衣服、鋁箔、外帳覆蓋自身保暖，手電筒則纏在手上，身旁有手機、相機、衛星電話、牙刷等裝備物品；GPS跟衛星電話都沒電，手機有電但沒訊號。

林也提到，吳女行進間滑落約四十米，雨鞋、拖鞋、GPS、兩隻登山杖等物品由上而下散落。

【部分圖片或會引起不安】搜救員運回吳女遺體情形↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】