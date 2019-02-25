台6日大男嬰土地公前遭親母浸死　21歲疑犯：為瞞二度未婚生子

台灣廿一歲的劉姓女子去年底產子未報戶口，戶政、衛生單位察覺有異，通報警方調查。劉女前天供稱，男嬰出生六天就遭她溺死棄屍，並帶警方找到屍體；檢方認為劉女為了報復分手男友、怕家人知道生子而殺嬰，依殺人罪嫌向法院聲押禁見獲准。

劉姓未婚媽媽涉嫌在住家附近的福德祠洗水檯，淹死出生六天的兒子。 （聯合新聞網）

檢方說，依台灣戶籍法規定，新生兒出生六十天內須報戶口，此案歸功相關單位警覺，鍥而不捨，才追出這起人倫悲劇。

檢警調查，劉女曾於二○一六年未婚產下一名男嬰，由生父帶走照料；劉女又另交男友懷孕，去年十二月十五日在苗栗市一家診所產子，十二月廿一日領出男嬰後沒有回家，途經住家附近的福德祠，在洗水檯淹死男嬰，再包裹毛毯裝入塑膠袋，棄置家旁邊草叢中。

因男嬰遲未報戶口，戶政單位今年二月廿一日、廿二日兩度訪談劉女，劉女推說到診所是腫瘤手術，否認產子，還說健保卡被冒用。

台灣戶政單位認為可疑，通報衛生單位及警方。衛生局人員查訪，發現劉女家人不知她產子，警方介入後，劉女改口有產子，但被玩遊戲的男網友帶走，供詞一變再變。警方逐一戳破，直到前天下午二點多，劉女痛哭認罪稱殺嬰棄屍。

警方前天下午找到男嬰遺體，全身已腐爛，沒有明顯外傷。劉女說，自己二度未婚生子，害怕家人知道，領出男嬰後不敢回家，選擇在福德祠（土地廟）洗水檯將他溺斃；她說本來就不想留下男嬰，也養不起，對不起兒子。

警方調查，劉女父親從事按摩，母親是印尼新住民，她懷孕後不久即與男友分手，一直瞞著家人說是長腫瘤。檢警也懷疑她為報復男友殺嬰。

劉女殺嬰引發眾怒，有網友肉搜留言劉女臉書，大罵她垃圾、畜生，「到底多狠心才能做出這種天地不容的事」、「看守所的夜晚你一定會見到你兒子」。

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