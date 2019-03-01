【虎毒不吃兒】女嬰屍被棄廚餘桶　涉事新加坡男女當天即離台灣

台灣新北市新店區一家環保公司員工於二月廿六日處理回收廚餘時，發現被黑色塑膠袋包住的女嬰屍案。警方查出疑似遺棄女嬰的是一對新加坡籍男女，棄屍當天就搭機離台飛往新加坡，將透過刑事局與新加坡警方連繫溝通，希望能進一步釐清相關案情。

警方初步調查，被棄置的女嬰為足月生產，身長約五十二厘米，身上並無外傷，但是生前或死後才被丟入廚餘桶，將在五日會同法醫解剖相驗，進一步確認確實死因。解剖後若確定女嬰出生已死亡，丟棄者可能涉遺棄遺體罪、廢棄物清理法等；若原本是活胎被產下，因被丟棄後才死亡，恐涉及殺人、遺棄等罪。

載到嬰屍的環保公司駕駛余姓男子（五十四歲）向警方表示，上月廿六日清晨開車到台北市的回收點回收廚餘，由於回收地點達一百多處，印象中簽約合作業者都會將廚餘及其他垃圾分類好，但當天回收的廚餘中，卻夾雜一隻黑色塑膠袋，打開赫然發現是一具棄嬰，嚇得連忙向新店警分局報案處理。

新店警方依據環保公司回收路線及地點，連續兩天調閱沿途監視器，在北市追查出丟棄女嬰者，為一名年約廿多歲、染有金髮的年輕男子。該男子廿六日凌晨三時許，右手拎著一只疑似裝有女嬰屍的黑色塑膠袋，丟棄在昆明街一間燒肉店的廚餘回收桶內，環保業者則在當天清晨五時許將廚餘桶載至新店區。

警方循線追查出該名男子，疑為新加坡籍黎姓男子（廿三歲），他與同為新加坡籍的一名廿四歲女子，兩人在二月十九日入境後，投宿在北市武昌街一間飯店，並於事發當天即向飯店辦理退房，隨即搭機離台飛往新加坡。

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