台女員工控老闆車內性侵　因事後雙方維持「正常互動」　老闆脫罪

台灣女員工「小秋」3年前陪同老闆「阿虎」看工地，控告遭老闆性侵害，被害人證稱她將「證物」精液吐在洗手台，並用水漱口，台中高分院查出被害人提供的檢體均未驗出精子細胞，判「阿虎」無罪。由於一、二審均判他無罪，被害人不得上訴，檢察官得依妥速審判法上訴。

女員工「小秋」3年前陪同老闆「阿虎」看工地，控告遭老闆性侵害，被害人證稱她將「證物」精液吐在洗手台，並用水漱口，台中高分院查出被害人提供的檢體均未驗出精子細胞，判「阿虎」無罪。（聯合新聞網）

檢方起訴指出，「阿虎」是公司負責人，「小秋」是他的女員工，2016年9月28日上午，他駕車載她到工地內，忽然將她抱住，並以嘴巴親吻她，被害人掙扎想要逃脫，而背對他時，他趁機將她褲子脫掉，性侵害得逞。經被害人提告。

「阿虎」供稱，與「小秋」有親吻，是雙方你情我願，否認性侵害，並無射精在她的嘴巴。 「小秋」則證稱他射精在其口內後，她將精液吐在工地廁所洗手台，並用水漱口。他也否認，並供稱因工地漏水，在前一天已去工地把水關掉，所以那天洗手台並沒有水，她不可能用水漱口，也不可能用水把精液沖掉。

合議庭查出，警方在工地採得的衛生紙，以及從被害女衣服、內褲外陰部、陰道、口腔、指甲、唾液採得的檢體，送請刑事警察局鑑定，均未發現精子細胞，或呈陰性反應。

此外，倘如「小秋」所言，老闆屢次違反她意願強迫口交，而她縱因慮及工作不願報警，按理亦當因害怕而避免再與他單獨外出或同車始符常情，然她卻依然與他維持正常互動。

甚至在案發當天，獨自搭乘老闆車輛前去加班，並於老闆載她離開工地時，一起向警衛說再見，自始至終均未曾為任何求助，此等情境實在有違常理，因此判決「阿虎」無罪。

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