【母親節】迫3歲兒苦做平板支撐　單親媽被痛批狠心其實有苦衷

每個媽媽最大的心願都是子女健康成長。內地一名單親媽媽每日帶3歲的兒子到公園鍛練，她在地上擺了一張小椅子，讓兒子雙腳撐在椅子上做平板支撐。不少路人看孩子滿頭大汗，紛紛指責媽媽太狠心。不過，原來這位媽媽是有苦衷的，她只有無奈的回應「孩子要是不這麼練就殘廢了」。

陳金枝每日帶兒子去公園做平板支撐，想讓他「從小早點適應異樣眼光」。（騰訊公益平台圖片）

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兩年前的9月11日，媽媽陳金枝發現當時只有1歲半的兒子子順注射完百白破疫苗後，出現癲癇，需要被送進ICU搶救。子順後來被確診患腦脊髓膜炎、左偏癱、繼發性癲癇，需要接受長期的康復訓練。媽媽指兒子出事後，丈夫就此拋棄他們，當她嘗試聯絡奶奶，卻遭對方冷待：「你不要再來找我們了，我們也沒錢給孫子治病。」

為了全心照顧兒子，陳金枝辭掉廠裏的工作，一個人帶着兒子到醫院做針灸和顱磁復康治療。兒子每個月的復康費要一萬多元人民幣。經過一段時間的康復訓練，子順終於能勉強走路，但未能說話，左手也喪失活動能力。

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不過陳金枝沒有放棄兒子，並相信兒子會好起來，「他們會問我家孩子是不是腦癱兒，聽到這些話我心裏很難受，我的孩子我清楚，他不是腦癱，他很快會好起來的」。她又會帶兒子去公園做平板支撐，每次都會被其他家長盯着看，也聽到不少冷言冷語，但為了讓子順「從小早點適應異樣眼光」，每次都要求兒子練習10分鐘以​​上，「很多時候都會被人圍觀，他們總會說我這個媽媽狠心，我總是那句話『孩子不練就廢了』」。

陳金枝每天還會用布綁住兒子的右手兩個小時，迫他訓練左手做事。（騰訊公益平台圖片）

除了平板支撐，陳金枝每天還會用布綁住兒子的右手兩個小時，迫他用左手做事，即使兒子哭鬧不止亦堅持，「他現在哭，是為了他長大不哭」。到現在，3歲的子順仍未會說話，陳金枝於是買來認字畫板教孩子發音，每個字都會念幾百遍，希望把握兒子6歲前的語言發展的黃金期，她又帶孩子去了北京的醫院進行康復訓練，但每月3萬多元的康復費都讓她十分為難。

不少網民看後，都十分同情陳金枝的苦心和兒子的經歷，「可憐天下父母心」、「不了解情況就不要發言，人家母親比你心痛」、「這個媽媽真的好堅強啊」。

（騰訊新聞、梨視頻）