【2020大選】獨立參選總統已6組登記　和尚與「皇帝」都來參戰

9月16日晚間鴻海集團創辦人郭台銘宣布放棄獨立參選總統，呂秀蓮則表示接受喜樂島聯盟推薦，17日登記獨立參選，為明年的台灣2020年總統大選投下震撼彈。 根據《台灣總統及副總統選舉罷免法》的規定，要參選總統有政黨推薦與公民連署兩種提名推薦程序，而登記為正副總統被連署人的截止日期為9月17日，截至17日中午，登記台灣總統副總統被連署人高達6組，領表尚未登記及繳交保證金的則尚有24位，而目前登記的人選裡從在高速公路救下一隻雞而聲名大噪的和尚再到十大槍擊要犯，個個特色鮮明。

釋悟善禪師搶頭香，成為第一個登記為總統被連署人的出家人。（Facebook@悟善禪師）

依照《台灣總統及副總統選舉罷免法》的規定，要參選總統有政黨推薦與公民連署兩種提名推薦程序，就政黨推薦者，應符合最近任何一次總統、副總統或立法委員選舉，所推薦候選人合計得票數達5%以上之政黨，依2016年總統大選結果，此次大選能提名的政黨只有國民兩黨、親民黨和時代力量。

因此包括新黨推派的楊世光、喜樂島聯盟推舉的呂秀蓮都只能透過連署登記參選的形式，在今（17日）繳交連署保證金新台幣100萬元（下同）後，在9月19日至11月2日完成連署證明書，這次連署人數門檻為28萬384人（連署人數需達最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%）。達到門檻後才能在11月18日至20日與政黨提名的人選一同登記正式成為2020大選的總統副總統候選人。

國道救雞和尚 搶頭香登記9月13日登記為總統副總統被連署人開放的第一天，首日即付清100萬搶頭香登記的是一位自稱為「第一個出家人登記選總統」的禪師釋悟善，他的競選理念為兩岸和平、經濟穩定，希望終止藍綠惡鬥，並強調要用6字新法「買空、移空、整空」來拚台灣的經濟再創台灣經濟奇蹟。

擁有許多信徒的釋悟善法師在12年內共捐款1億元，但他最出名的則是曾經在時速100公里的台灣國道上救了一隻雞。今年2月，台灣藝人地球在臉書爆料公社Po出影片，影片裡與他同車的釋悟善禪師在高速公路的車突然發現一旁台載滿雞隻的貨車下方，竟然有隻雞「越獄」站立在架子上。

悟善禪師的「高速公路救雞行動」曾在網路蔚為話題。（影片截圖）

由於當下車速相當快，悟善禪師擔憂大公雞可能難以支撐太久希望救牠，司機便在悟善禪師的指示下，安全地將大貨車攔到路肩，最後禪師將雞救下，司機也將雞送出後交由地球照料，善行獲得許多台灣網友稱讚。

對於連署能否達到門檻，禪師發言人劉佑民表示，法師在台北、彰化、高雄都有總部，正式連署後會在台北捷運站口設立據點，對於過連署門檻很有信心。

釋悟善禪師對於此次大選也提出「六大保證」，第一、是堅持台灣的主權以及中華民國的主體性，第二、是外交牛步化、經濟起飛化；第三、是兩岸問題必須和平解決， 第四、落實司法改革，極刑犯嚴謹審理，迅速執行，回歸軍事審判制度，以符軍紀。第五、則是落實社會福利政策，第六則持續各項改革，他也強調要廢除不當機關的成立，「讓曾經執政的政黨因不當霸佔人民財產和霸佔國家的財產，都全部退回。」

槍擊要犯三度登記參選總統 自稱為世界台灣皇帝

此外，1981年16歲時犯下「虎山雙屍命案」，21歲成為台灣十大槍擊要犯的藍信祺繼2011、2015年後再度以「世界台灣皇帝」身份宣布參選總統。他的言論期待，先前在選舉時曾說過「不支持我者都會死」、「不支持我就是自己殺死自己父母」，被台灣警方約談應訊。但後來並未起訴。

藍信祺逃亡19年後在1985年被捕入獄，1991年假釋出獄後開始發表要改革社會的言論。藍信祺經營的個人臉書「宇宙原體黑龍上帝本人收回世界公告」發布要建立「合法統治宇宙全人類的永恆憲法」、並寫有《憲法決定生死》等書。此次政見就提出要透過變更憲法讓每人擁有100億新台幣、身體重返20歲免於死亡癌症以及合法和平收回全世界，讓全人類成為一個國家、讓台灣成為最有錢的國家等。藍信祺也時常在臉書開直播，3月更曾在臉書寫道要公開處決民進黨、國民黨的人，言論遊走法律邊緣。但在2011、2015都未達連署門檻未能順利成為總統候選人。

此外，目前登記為總統副總統被連署人的尚有新黨的楊世光、喜樂島聯盟推薦的呂秀蓮、中國紅色統一黨主席黃榮章以及曾任民進黨台中市黨部主委、現為國家改革促進會理事長的曾坤炳。