【多圖】打主權牌　蔡英文首赴金門紀念古寧頭戰役70周年

近來大打「主權牌」的台灣總統蔡英文，在今天（10月23日）親赴金門古寧頭，3年來首次親自紀念「古寧頭戰役」（香港和內地稱「金門戰役」）大捷70周年。

蔡英文在金門的心臟「擎天廳」為老兵頒發紀念章，慰勉他們的辛勞，並致詞表示，她要以「中華民國總統」的身分，向在戰役中犧牲的先烈，以及現場的英雄前輩致上最崇高的敬意，稱當年國軍官兵團結一心，浴血奮戰，贏得關鍵戰役，「令來犯的共軍，看見我們誓死捍衛國家的決心，如果沒有各位當時戍守金門，就沒有今天台灣的民主、自由與繁榮。」

蔡英文指稱，「古寧頭戰役提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，台灣守護主權的決心。」蔡並細數自己任內的國防建設，還強調，過去先烈堅持的信念，也是她所堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」，不論前方有任何的險阻，她一定會團結國人，克服所有的難關。

行禮如儀的紀念儀式結束後，蔡英文主動接受媒體訪問，針對陳同佳案發表台灣立場，她強調，陳同佳是台灣所通緝的兇嫌，所以沒有自由行背包客的問題，「只有逮捕、沒有自首」，呼籲港府要負責。蔡英文隨後即離去，不給媒體提問的機會。

戰役中被俘的解放軍士兵。（網絡圖片）

台灣軍方隨後還安排曾參與古寧頭戰役的老兵受訪，老兵們細數過往戰役的艱辛，表示當時完全是「置之死地而後生」。一位老兵則分享，蔡英文這次來金門紀念古寧頭，感覺「還不錯」，但另一位老兵就不這麼認為了，他表示，蔡英文頒紀念章給他，他心裡沒有溫暖的感覺，並希望政府施政要以民眾福祉為優先，「軍民希望能感受到政府的溫暖」。

查閱總統府的公開資料，蔡英文在任內3年多來，不曾赴金門紀念古寧頭戰役，而823炮戰紀念活動，蔡英文也直到今年才首度赴金門紀念，其為了2020大選的意圖明顯。

古寧頭戰役，解放軍方面稱金門戰役，發生於1949年10月24日 - 10月27日，是國共內戰期間的一場戰役，台灣方面宣稱，國軍於此役殲滅了登島的解放軍九千餘人。此次戰役是內戰後期國軍敗退過程中的首場勝仗，一般認為使台灣局勢暫時喘定。