【高以翔逝世】真正兇手是空氣污染？專家指當日戶外運動形同自殺

台灣藝人高以翔在大陸參加節目時突然倒地不治，震驚各方，胸腔重症醫師蘇一峰認為，表面看起來是心肌梗塞，背後的隱藏殺手很有可能是當天的氣溫＋空氣污染指數。

市立聯合陽明醫院胸腔內科蘇一峰醫生詳細解釋為何當天在戶外運動等同自殺（點圖放大閱讀原文）↓↓↓

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雖然空氣污染幾乎無所不在，但在戶外活動仍有自保的方法：

1. 戴口罩：

蘇醫師建議大家平日戴醫療外科口罩就行，不要戴棉布或不織布材質的口罩，因為完全無法抵禦PM2.5；另外，活性碳口罩也不建議，因為其原理是吸附，但污染粒子太多，一下口罩就「吸滿」了。

2. 挑對時間、地點運動：

近年興起路跑、馬拉松風潮，但當心挑錯時間跑，可能不僅與運動帶來的好處抵銷，甚至還對身體有害。

我們一天的呼吸換氣量有1萬公升，人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的懸浮微粒數量超乎我們的想像。

3. 如果空氣污染嚴重時，還是想要好好運動，該怎麼辦？

蘇一峰建議，可改成在室內運動，如果要在室外則建議選擇空氣較好的地方，例如：公園，才不會還沒獲得運動的好處，反而傷了身體。

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