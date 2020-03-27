【觀察】國民黨綠化親美　江啟臣的私心在作祟

《台北法案》3月26日經美國總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。對於此事，台灣的民進黨政府如同錄音機般，再次強調對美國的感謝，重申美台是合作伙伴，並且共享自由民主與繁榮的價值。

但另一頭，在野的國民黨，則透過中英雙語的新聞稿，大力感謝特朗普對「台灣」的支持，而國民黨主席江啟臣更於文中稱，中華民國是國際民主自由制度的守護者。至此，國民黨的「綠化」程度令人歎為觀止，同樣的文句只要改個署名，民進黨就能複製貼上照抄使用。

國民黨展現出綠化親美的態勢，或許是江啟臣對於自我政治前途的私心，所展現的實像。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨與民進黨同個鼻孔出氣的，還不只對於《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，TAIPEI Act）的態度。綠營自2020年台灣總統大選期間，便不斷將國民黨提名不分區立委的台軍退將吳斯懷，當作是「政治提款機」，指責吳斯懷與大陸方面關係密切，當了立委會恐有刺探機密的疑慮，「下架吳斯懷」更是綠營大小造勢場合必喊的口號。最後吳斯懷如願成了立委，但仍不時被當成政治箭靶操作，始終甩不掉「政治提款機」的角色扮演。

對於吳斯懷的困境，國民黨上下給予的支持不僅有限，甚至黨中央看似也將大刀揮向吳斯懷身上，意圖將損己利人的吳斯懷給掃出立院，近期江啟臣便積極對外談起所謂的立委考核制度，美其名，同樣身為立委的江啟臣，自己也須受到制度約束，但黨中央衝着吳斯懷而來的意味，不在話下。

江啟臣指出，吳斯懷的網路負面聲量很高，在媒體、民進黨用放大鏡看待下，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶去。（中央社）

若拿國民黨給予《台北法案》的吹捧，對比上投射給吳斯懷的冷淡，某種程度上，都能替國民黨的「蔡英文化」提供利基。前者象徵着綠營傳統上對於「美國保護」的自我想象，至於吳斯懷雖表面上看來是退休將領，但若迴歸到吳斯懷本質的象徵意義，他則象徵着老國民黨人對於「捍衛中華民國」及「反對台獨」的基本價值。當國民黨一邊大力擁抱存在於想象中的「美國保護」，另一邊排擠起「捍衛中華民國」及「反對台獨」的藍色信念，又要外人怎麼相信，這個黨沒有走向「民進黨路線」的打算？

換一個角度來看，國民黨若不願擔綱民進黨在兩岸議題上的煞車皮，甚至加入所謂的「抗中親美」陣線，豈不是更將台灣人民帶往危險邊緣？那麼國民黨少主江啟臣遇上了什麼煩惱，以致非得將國民黨帶往「蔡英文化」的「絕路」，更將台灣安全推向「險路」？

據瞭解，專長為國際關係研究的江啟臣，並非不明白民進黨所玩的把戲，但礙於台灣選民經教科書變動所養成的觀念，已經從中華民國在台灣，進一步成為中華民國是台灣，台灣中間選民光譜的頂峰值，已非模糊的「一中各表」所能化約，而是進一步靠向蔡英文口中的「中華民國台灣」。因此，當前江啟臣領導的國民黨中央，才展現出往民進黨路線靠去的態勢，否則在台灣未來的大小選戰中，縱使國民黨仍有一定基本盤，但在得不到中間選民支持的情況下，只怕再也選不贏民進黨。

說到底,，江啟臣所遇上的煩惱，或許背後理由無他，終究是個人利益作祟罷了

國民黨3月17日於Facebook上的貼文則指出，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑日前拜會江啟臣，親自恭賀江啟臣當選，而雙方也就最重要的美台關係、兩岸關係廣泛交換意見。（國民黨Facebook）

畢竟江啟臣當前不過48歲，還有相對長遠的政治生涯需要前進，若要江啟臣捨棄選票，為了台灣的安全，而擁抱當前在台灣「非屬主流」一中和平的論述，挑戰被台灣網民出征的風險，只怕不僅江啟臣個人，包括背後一群巴望着江登上大位的各路人馬，也都難以狠下這條心。

當台灣政治人物都將個人利益被置於台灣整體利益之前，進而擁抱民粹，那台灣人還會因民主感到驕傲嗎？或許他們根本分不清楚民主與民粹的差異。