【觀察】韓國瑜的市長寶座　在「可歌可泣」與「可割可棄」之間

高雄市長韓國瑜憑着一碗滷肉飯、一瓶礦泉水締造「韓流」奇蹟，翻轉高雄市二十年來由綠營獨霸的局面，甚至帶動國民黨整體選情，在2018年瘋狂掃下15個縣市首長寶座。「韓流」對藍營而言，絕對是可歌可泣的史詩篇章。只不過好景不常，在藍營各山頭各懷鬼胎運作下，韓國瑜連高雄市長的位置都還沒坐暖，就被倉促推上台灣總統戰線，結果慘敗。事後，貪圖大位的陰霾更在韓國瑜頭上徘徊不去，因為這個市長大位，恐怕正朝着「被罷免」的未來完成式前進。

罷韓案有高度過關的可能，韓陣營積極透過司法尋求解套，但國民黨中央卻鮮少對韓投以憐憫的眼光，韓國瑜的市長寶座，正在可歌可泣與可割可棄之間。（中央社）

韓國瑜市長「保位」不樂觀

儘管台灣的選舉罷免法令，對於公職人員罷免案設有一定門坎，除了同意罷免票數需大於不同意票之外，同意票的票數還須高於該選區選舉人數的25％。借鏡先例，前時代力量立法委員黃國昌在2017年也曾遭罷免，當時「罷昌」的同意票高達近5萬票，遠大於為數2萬有餘的不同意票，按少數服從多數的簡單邏輯，黃國昌理應去職。但回歸選罷制度後，黃國昌成功保住立委寶座，關鍵就在於，罷昌同意票未達到該選區選舉人數的25％，也就是6萬3,888票。

同理，倘若想令韓國瑜成功去職，除了同意票數要大於不同意票數之外，同意票數也需要超過高雄市選舉人數的25％，也就是約58萬票。儘管從黃國昌的例子看來，罷免案的票數要突破過關門坎，有一定的挑戰，但事實上，韓國瑜面臨到的條件，比起黃國昌更為嚴苛。就民調而言，罷韓的同意票看來上看百萬張，遠遠超過58萬的比例門坎，甚至綠營在高雄市「深耕」多年，反對國民黨的力量更不容小覷，具體而言，蔡英文於2020年台灣總統大選中，就在高雄市斬獲百萬票。可見，罷韓團體最後要成功將韓國瑜掃出高雄市府，絕對不是難事。

國民黨黨主席江啟臣3月15日率隊南下會見高雄市長韓國瑜，被視為江啟臣出手協助反制罷韓的起手式。（中央社）

然而，究竟國民黨中央對於保韓一事的態度如何？近來也成為外界關心的焦點。儘管國民黨少主江啟臣日前積極率團南下會見韓國瑜，照片上看來雙方相談甚歡，但事後並未見到國民黨中央給予韓國瑜更多温暖，根據外界所了解，黨中央也是希望韓國瑜把重心放在市政，已具體市政表現爭取選民認同，不必大張旗鼓對抗罷韓，避免給罷韓團體、乃至於綠營有見縫插針的空間。

面對國民黨以「佛系」姿態「軟對抗」罷韓，更令藍營內部對韓國瑜是否能保住高雄市長寶座一事，加倍感到悲觀，高雄在地的韓國瑜支持者對黨中央忍着不出拳的作法，也不是沒有微詞。在一片不看好自己能「做好做滿」的聲浪中，韓國瑜決定不再坐以待斃，大動作另闢司法線戰場對決罷韓。退一步來看韓國瑜的動作，一來是罷韓聯署的開展時機點確實有疑慮，就適法性而言有必要釐清，二來，只怕韓國瑜再這樣佛系下去，對支持者的焦急心理也交代不過去。

韓國瑜在2020年台灣大選中慘敗，事後不少分析認為，韓國瑜選前造勢人潮屢屢爆棚，反而增長反對者的危機意識，激出更多蔡英文的選票，因此在罷韓戰之上，藍營內部也有冷處理的聲浪，避免重蹈2020年大選覆轍。（中央社）

國民黨「不沾鍋」慣性重現？

只不過，韓國瑜大動作反制後，卻未見國民黨中央人馬講個幾句挺韓的「精神喊話」，替韓國瑜「硬起來」的表現「錦上添花」，更令外界納悶，國民黨中央是否準備在罷韓案與自己之間，築起防火牆，以防韓國瑜與罷韓開戰的政治後座力，延燒到自己身上？

畢竟，韓國瑜雖在2018年台灣地方首長改選一戰中，憑藉着「庶民語言」與不按牌理出牌的選戰打法，在闊別台灣政壇17年後，繳出技驚四座的神奇表現。但是2020年台灣總統大選中，強制站上投手丘的韓國瑜「庶民語言」與詭譎牌理依舊，結果卻適得其反落個大敗。若論韓國瑜沒當成一隻好母雞，進而拖累藍營立委選情？很難說沒有。那麼，若要求這些落選立委們，事後仍繼續簇擁韓國瑜，只怕也是「強人所難」。甚至不可否認的是，當前國民黨中央高層人事組成中，就有不少人是2020年的立委敗將。

江啟臣組織的國民黨高層人事中，不少人是2020年大選的立委敗將。（國民黨供圖）

況且，從國民黨的往事看來，「甩鍋」早就不是新鮮事，就連全盛時期無人可攖其鋒的馬英九，都撕不掉「不沾鍋」的標籤。或許對江啟臣而言，與其想着如何替韓國瑜護駕，而弄得一身稀泥，不如設法在這場南線戰事中持盈保泰安全下莊，更來得輕鬆寫意。

不過，持平而論，國民黨領導人之所以難逃「不沾鍋」的責難，恐怕也是大環境使然，誰叫台灣民粹選風就是如此惡質，在網絡鄉民的肉眼裏，就是容不下候選人身上的一粒塵埃，尤其是對藍營的政治人物。

假如韓國瑜對於當前的國民黨中央而言，已經從曾經的「可歌可泣」史詩篇章，淪為「可割可棄」的一塊贅肉，進而放手讓韓國瑜自我求生，這樣的思維是否理智？姑且不談國民黨多年來內以血淚交織出「甩鍋史」，近來國民黨中央對自家立法委員吳斯懷遭遇羞辱時，所表現出的冷淡，就殷鑑不遠。而不久前才拿空氣炸鍋炸口罩的自家立委葉毓蘭，明明可凸顯的是，民進黨政府的口罩重複使用政策存在盲點，最後卻被網絡操作成不懂空氣炸鍋使用的大媽，眼見葉毓蘭恐怕就是下一個吳斯懷，也不見國民黨出手挽救。

如果連韓國瑜最後都被劃在國民黨中央的保護傘之外，那麼，當國民黨內這些掌握黨機器的「中生代們」，有朝一日成為被輿論攻擊的對象時，還有沒有資格期待，黨內「不同世代」的政治人物，站出來替他們說話？退一步來看，或許沒有也罷，否則又被弄個失言，還要花更多心思打圓場，豈不是更加庸人自擾。