民進黨立委劉世芳：韓國瑜把文官當間諜　陳其邁補選呼聲大

2020年一場選戰打下來，讓2018年席捲全台的「韓流」瞬間消風，為民進黨選情搧風點火的罷免韓國瑜運動，在選後依然如火如荼進行中，目前第二階段正式過關，但韓陣營卻一改過去冷處理的態度，發起法律戰，讓罷韓再成台灣輿論焦點。 針對韓國瑜快速崛起與迅速殞落的背後原因、罷免成功的可能性、民進黨在高雄市長補選的規劃、高雄政壇未來的情勢變化，甚至是蔡英文520後的執政方向等問題，民進黨籍高雄立委劉世芳接受《多維新聞》專訪，以選區在地觀察，分享自己的看法。文分上下兩篇，本文為上篇。

劉世芳認為，韓國瑜被罷免的機率很高，而對韓國瑜來說，最麻煩的是落跑的印象太嚴重。（洪嘉徽／多維新聞）

多維：就在最近，罷免韓國瑜第二階段正式過關，韓國瑜從2018年的人氣崛起到2020年的聲勢殞落，如同坐雲霄飛車一樣，您怎麼看這發生的原因？

劉世芳：韓國瑜怎麼興起、怎麼衰落，我只能說，成也韓粉、敗也韓粉。2018年8月開始，整個韓流氣勢起來，一方面是網路很多操作，攻擊民進黨的說法持續發酵，民進黨沒有警惕，導致輸掉江山。過去民進黨在高雄執政20年，對於所謂的淺藍，本來是有凝聚效果，一些不是那麼深藍的，跟民進黨也還算不錯，但韓國瑜投身高雄之後，淺藍、深藍就直接（和民進黨）做了切割，才會導致韓國瑜聲勢上來，這是民進黨大敗最重要的源頭。

我在高雄市的選區是左營、楠梓區，那就更典型，那邊支持韓國瑜比例超高，可是2020年大選期間，不管是香港反修例事件或什麼，引起很多年輕人反感，幾乎捨棄掉國民黨，我們正好隨這波潮流上來，在這波選舉我贏了國民黨立委提名人黃昭順，還有，在左楠區我的選票也贏過韓國瑜，你就可以知道，韓國瑜在高雄的執政，像是一個大浪來了以後，馬上就急流勇退出去了，退潮的非常嚴重。

罷韓總部他們公布，罷免連署第二階段連署書最多的前三名，都在左營，且都是在左營的中產階級聚落，這些聚落就在眷村、學校附近，除了中產階層外，還有很多年輕人，簽署罷免的人都非常多，全部都反了。據我了解，這些人2018年的時候，很多人是投給韓國瑜，因為韓國瑜那句「高雄又老又窮」很打動人心。

兩種韓粉 韓國瑜選戰自己打

多維：韓粉是怎麼讓韓國瑜成，又是怎麼讓韓國瑜敗？

劉世芳：韓粉集聚起來，有一個很大的因素，就是蔡英文改革力道非常強，打到很多軍公教，這些人是傳統國民黨支持者，改革讓他們凝聚更強的力量，他們寄希望於下次選舉，而韓國瑜用非常禮俗共賞、接地氣的語言打動他們；再來，國民黨日益衰敗，已經沒辦法控制個別地方派系，地方派系因此尋找新共主，有人要出來選，就靠過去幫忙動員，如果這個人選上，馬上就可以分一杯羹，這是第一波韓粉。

第一波韓粉是死忠的，意識形態為主的，凝聚力很強，就是所謂的「非韓不投」，韓國瑜造勢非常成功，就是地方派系認為跟韓粉一起來鼓動風潮，會比國民黨中央帶動的氣氛更強，在他們帶動的氣氛中，整個氣勢就起來了。

2020年大選，這些人還是認為韓國瑜太強，要趁這個時候出來選總統，但韓流在2018年拿下許多縣市長的時候，很多台灣人感到恐慌，導致韓國瑜出來選總統反引起很大的抗拒。此外，韓國瑜在2018年縣市長選舉後，他跟台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜關係也沒那麼好，韓國瑜在打總統選戰，其他人根本沒理他，曾有兩、三個國民黨候選人跟我說過，選舉不敢靠韓國瑜，只敢靠侯友宜，你就知道韓國瑜是自己在打選戰。

韓流盛的時候，是反年改動力很強，但在2020年總統選舉時，選舉的格局是兩岸關係、中美關係這一部分，因為香港問題，讓韓國瑜沒得到好處，加上韓國瑜沒有強大的幕僚來幫忙，撿的都是馬英九留下的碎片，這樣怎麼可能選上總統？

劉世芳分析，韓粉集聚起來，有一個很大的因素，就是蔡英文改革力道非常強，打到很多軍公教，這些人是傳統國民黨支持者。（多維新聞）

當地情緒高漲 罷免連署填4次

多維：您覺得韓國瑜被罷免掉的機率高嗎？怎麼看罷韓連署書進入法律戰這件事情？

劉世芳：如果韓陣營一開始就覺得連署不合法，為何不在第一階段就去提告？等到第二階段過了才展開動作，我認為，應該是韓陣營一開始認為，不可能達到第二階段的22.8萬份連署書，沒想到錯估情勢，我們服務處在過年的時候還要加班，太多人來簽罷韓連署書，服務處關門時就把連署書塞到門口下面。

韓陣營一開始不出來，到第二階段通過後，才派人出來提告，說罷韓違法，他們的說法是，罷免方應該在韓國瑜就職一年後，也就是2019年12月26日才能開始連署，但事實上先前的公文往返，中選會就跟高雄市選委會說，「不得罷免是不得提出罷免」，12月26日才把連署書送到選委會去，合乎程序，韓陣營大概翻不了盤。（編按，當地時間4月17日法院裁定駁回）

我認為韓國瑜被罷免的機率很高，其實對韓國瑜來說，最麻煩的是落跑的印象太嚴重，被罵草包是一回事，草包代表他的政見沒有實現，但韓國瑜上任兩、三個月就跟人家說「Yes, I Do」跑去選總統，讓當地人很反感。只要25%的高雄市選民同意罷免韓國瑜，罷韓就通過了，目前罷韓連署書剛好就是過這25%的門檻，有人簽連署書的時候，為了怕寫錯字，寧可填4次確保正確無誤，你就知道高雄人的情緒。

另外，韓市府還犯了一個很大的錯誤，就是他的政務官全部都是空降居多，就算有從下面升上來的，也不夠尊重文官體系，很多人代理一下就離開了。韓國瑜認為文官體系，全都是陳菊派來的「Spy」（間諜），不允許文官討論政策的空間，弄得大家噤若寒蟬；還有，在選舉的時候，韓國瑜擔心高雄市的各區長只會幫民進黨不會幫國民黨，把區長全換過一輪，很多人被降調，甚至變成專員，這些問題導致韓國瑜的政見，全部都做不好。

若韓國瑜被罷免成功，台行政院副院長陳其邁出徵市長補選，在民進黨內呼聲最大。（多維新聞）

高雄補選 民進黨陳其邁呼聲最大

多維：台灣民眾黨在罷韓不缺席，開始展開佈局，民進黨這邊對高雄市長補選，有什麼規劃？

劉世芳：民眾黨的目標大概是瞄準2022年市議員選舉，先去高雄建立灘頭堡，這個灘頭堡也在我的選區，就是左營那邊，但這沒什麼，2020年立委選戰，我那個選區的立委候選人陣營是全台最多的，共11個黨，除了時代力量跟台灣基進黨沒有，其他都來。我有去問過這兩個黨，他們說，2018年的時候有派人在這個選區選議員，但全被韓流蓋過去，先前派出的那兩位人選在這次都無心再戰，他們也不抓空降部隊，所以這個選區就不派人。

我雖然沒辦法代表其他人，但民進黨在補選這一局，應該是採徵召處理不會辦理初選。目前為止，最有正當性的人是台灣行政院副院長陳其邁，因為民進黨8位高雄市立委，全都剛當選而已，如果陳其邁在520內閣調整中，沒有留在內閣，應該就是回高雄選舉。

陳其邁如果打補選這一局，不要覺得輕鬆，是辛苦。因為第一，他要收拾舊山河，第二，馬上要面臨2022年市長選舉的挑戰，目前民進黨內部也沒什麼內鬥的本錢，有共識最好，有共識後就請中央黨部用徵召的方式來處理。